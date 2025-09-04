Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 4 settembre: numeri vincenti

L'estrazione di giovedì 4 settembre, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 4 settembre 2025:
- Bari: 42 – 63 – 35 – 10 – 87
- Cagliari: 54 – 70 – 14 – 21 – 23
- Firenze: 37 – 40 – 58 – 64 – 28
- Genova: 9 - 69 - 63 - 36 - 64
- Milano: 79 - 57 - 10 - 85 - 88
- Napoli: 53 – 54 – 50 – 13 – 62
- Palermo: 73 – 36 – 86 – 31 – 32
- Roma: 57 – 24 – 13 – 85 – 78
- Torino: 24 - 2 - 77 - 81 - 13
- Venezia: 72 - 86 - 51 - 50 - 25
- Nazionale: 72 – 62 – 29 – 9 – 81
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:
2 – 9 – 14 – 24 – 35 – 36 – 37 – 40 – 42 – 53 – 54 – 57 – 58 – 63 – 69 – 70 – 72 – 73 – 79 – 86
Numero oro: 42
Doppio oro: 42 - 63
Extra: 10-13-21-23-28-31-50-51-62-64-77-81-85-87-88
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Jackpot del Superenalotto del 4-09-2025: 46.400.000 euro
Sono stati estratti i 6 numeri del 2 settembre 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.
La combinazione vincente è: 5 – 45 – 16 – 38 – 83 – 63
Il numero Jolly è: 46
Il numero Superstar è: 83
Jackpot del Superenalotto del 5-09-2025: 47.100.000 euro
Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari
Per la prossima estrazione del Lotto del 5 settembre 2025, ecco i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 26 (manca da 158 estrazioni)
- Firenze 49 (manca da 139 estrazioni)
- Milano 74 (manca da 131 estrazioni)
- Venezia 89 (manca da 105 estrazioni)
- Genova 2 (manca da 102 estrazioni)
- Firenze 34 (manca da 90 estrazioni)
- Cagliari 42 (manca da 89 estrazioni)
- Nazionale 82 (manca da 89 estrazioni)
- Cagliari 85 (manca da 86 estrazioni)
- Bari 82 (manca da 80 estrazioni)
- Milano 25 (manca da 79 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 82 (manca da 80 estrazioni) - 13 (da 66) - 63 (da 64)
- Cagliari 42 (manca da 89 estrazioni) - 85 (da 86) - 8 (da 65)
- Firenze 26 (manca da 159 estrazioni) - 49 (da 139) - 34 (da 90)
- Genova 2 (manca da 102 estrazioni) - 11 (da 65) - 56 (da 53)
- Milano 74 (manca da 131 estrazioni) - 25 (da 79) - 76 (da 73)
- Napoli 44 ( manca da 59 estrazioni) - 13 (da 58) - 38 e 25 (da 50)
- Palermo 59 (manca da 70 estrazioni) - 14 (da 57) - 45 e 41 (da 46)
- Roma 63 (manca da 62 estrazioni) - 58 (da 55) - 16 (da 49)
- Torino 37 e 7 (mancano da 60 estrazioni) - 4 e 64 (da 56)
- Venezia 89 (manca da 105 estrazioni) - 5 (da 76) - 54 (da 68)
- Nazionale 82 (manca da 89 estrazioni) - 69 (da 76) - 59 (da 65)
I numeri ritardatari del Superenalotto sono:
84 (da 119) - 21 (da 48) - 76 (da 43) - 2 (da 41) - 71 (da 34) - 33 (da 33)
©Ansa
