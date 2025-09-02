Estrazioni Lotto e Superenalotto, numeri vincenti di oggi 2 settembre

L'estrazione di martedì 2 settembre, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 2 settembre 2025:
- Bari: 36 - 17 - 23 - 80 - 83
- Cagliari: 6 - 17 - 77 - 59 - 86
- Firenze: 74 - 11 - 43 - 64 - 62
- Genova: 43 - 31 - 55 - 5 - 78
- Milano: 86 - 4 - 34 - 45 - 59
- Napoli: 18 - 69 - 5 - 30 - 26
- Palermo: 20 - 9 - 76 - 80 - 55
- Roma: 89 - 26 - 57 - 75 - 46
- Torino: 17 - 74 - 35 - 12 - 54
- Venezia: 18 - 34 - 19 - 40 - 66
- Nazionale: 49 - 14 - 32 - 19 - 7
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:
4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 17 - 18 - 20 - 23 - 26 - 31 - 34 - 36 - 43 - 55 - 69 - 74 - 77 - 86 - 89
Numero oro: 36
Doppio oro: 36 - 17
Extra: 12 - 19 - 30 - 35 - 40 - 45 - 57 - 59 - 62 - 64 - 75 - 76 - 78 - 80 - 83
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Jackpot del Superenalotto del 2-09-2025: 45.700.000 euro
Sono stati estratti i 6 numeri del 2 settembre 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.
La combinazione vincente è: 16 - 19 - 28 - 44 - 60 - 78
Il numero Jolly è: 9
Il numero Superstar è: 73
Jackpot del Superenalotto del 4-09-2025: 46.400.000 euro
Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari
Per la prossima estrazione del Lotto del 4 settembre 2025, ecco i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 26 (manca da 157 estrazioni)
- Firenze 49 (manca da 138 estrazioni)
- Milano 74 (manca da 130 estrazioni)
- Venezia 89 (manca da 104 estrazioni)
- Genova 2 (manca da 101 estrazioni)
- Firenze 34 (manca da 89 estrazioni)
- Cagliari 42 (manca da 88 estrazioni)
- Nazionale 82 (manca da 88 estrazioni)
- Cagliari 85 (manca da 85 estrazioni)
- Bari 82 (manca da 79 estrazioni)
- Milano 25 (manca da 78 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 82 (manca da 79 estrazioni) - 13 (da 65) - 63 (da 63)
- Cagliari 42 (manca da 88 estrazioni) - 85 (da 85) - 8 (da 64)
- Firenze 26 (manca da 158 estrazioni) - 49 (da 138) - 34 (da 89)
- Genova 2 (manca da 101 estrazioni) - 11 (da 64) - 56 (da 52)
- Milano 74 (manca da 130 estrazioni) - 25 (da 78) - 76 (da 72)
- Napoli 44 ( manca da 58 estrazioni) - 13 (da 57) - 38 e 25 (da 49)
- Palermo 59 (manca da 69 estrazioni) - 14 (da 56) - 45 e 41 (da 45)
- Roma 63 (manca da 61 estrazioni) - 58 (da 54) - 16 (da 48)
- Torino 37 e 7 (mancano da 59 estrazioni) - 4 e 64 (da 55)
- Venezia 89 (manca da 104 estrazioni) - 5 (da 75) - 54 (da 67)
- Nazionale 82 (manca da 88 estrazioni) - 69 (da 75) - 59 (da 64)
I numeri ritardatari del Superenalotto sono:
84 (da 118) - 21 (da 47) - 76 (da 42) - 2 (da 40) - 71 (da 33) - 33 (da 32)
