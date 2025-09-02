Estrazioni Lotto e Superenalotto, numeri vincenti di oggi 2 settembre

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 2 settembre

Lifestyle
©Ansa

L'estrazione di martedì 2 settembre, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari

ascolta articolo

I numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 2 settembre 2025:

  • Bari:                  36 - 17 - 23 - 80 - 83
  • Cagliari:           6 - 17 - 77 - 59 - 86
  • Firenze:           74 - 11 - 43 - 64 - 62
  • Genova:          43 - 31 - 55 - 5 - 78
  • Milano:            86 - 4 - 34 - 45 - 59
  • Napoli:            18 - 69 - 5 - 30 - 26
  • Palermo:          20 - 9 - 76 - 80 - 55
  • Roma:               89 - 26 - 57 - 75 - 46
  • Torino:              17 - 74 - 35 - 12 - 54
  • Venezia:            18 - 34 - 19 - 40 - 66
  • Nazionale:       49 - 14 - 32 - 19 - 7

Vedi anche

L'estrazione del 30 agosto

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:

4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 17 - 18 - 20 - 23 - 26 - 31 - 34 - 36 - 43 - 55 - 69 - 74 - 77 - 86 - 89

Numero oro: 36

Doppio oro: 36 - 17

Extra: 12 - 19 - 30 - 35 - 40 - 45 - 57 - 59 - 62 - 64 - 75 - 76 - 78 - 80 - 83

Vedi anche

Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare?

Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar

Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

Jackpot del Superenalotto del 2-09-2025: 45.700.000 euro

Sono stati estratti i 6 numeri del 2 settembre 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.

La combinazione vincente è: 16 - 19 - 28 - 44 - 60 - 78

Il numero Jolly è: 9

Il numero Superstar è: 73

Jackpot del Superenalotto del 4-09-2025: 46.400.000 euro

Vedi anche

Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari

Per la prossima estrazione del Lotto del 4 settembre 2025, ecco i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Firenze                         26 (manca da 157 estrazioni)
  • Firenze                         49 (manca da 138 estrazioni)
  • Milano                          74 (manca da 130 estrazioni)
  • Venezia                       89 (manca da 104 estrazioni)
  • Genova                        2 (manca da 101 estrazioni)
  • Firenze                         34 (manca da 89 estrazioni)
  • Cagliari                         42 (manca da 88 estrazioni)
  • Nazionale                    82 (manca da 88 estrazioni)
  • Cagliari                       85 (manca da 85 estrazioni)
  • Bari                              82 (manca da 79 estrazioni)
  • Milano                         25 (manca da 78 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 82 (manca da 79 estrazioni) - 13 (da 65) - 63 (da 63)
  • Cagliari           42 (manca da 88 estrazioni)  - 85 (da 85) - 8 (da 64)
  • Firenze           26 (manca da 158 estrazioni) - 49 (da 138) - 34 (da 89)
  • Genova           2 (manca da 101 estrazioni) - 11 (da 64) - 56 (da 52)
  • Milano            74 (manca da 130 estrazioni) - 25 (da 78) - 76 (da 72)
  • Napoli            44 ( manca da 58 estrazioni) - 13 (da 57) - 38 e 25 (da 49)
  • Palermo         59 (manca da 69 estrazioni) - 14 (da 56) - 45 e 41 (da 45)
  • Roma              63 (manca da 61 estrazioni) - 58 (da 54) - 16 (da 48)
  • Torino             37 e 7 (mancano da 59 estrazioni) - 4 e 64 (da 55)
  • Venezia           89 (manca da 104 estrazioni) - 5 (da 75) - 54 (da 67)
  • Nazionale       82 (manca da 88 estrazioni) - 69 (da 75) - 59 (da 64)

I numeri ritardatari del Superenalotto sono:

84 (da 118) - 21 (da 47) - 76 (da 42) - 2 (da 40) - 71 (da 33) - 33 (da 32)

Vedi anche

Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

Ansa-Ipa

1/11
Lifestyle

Superenalotto, vinto il primo jackpot online: le 10 vincite record

Giovedì 16 febbraio 2023 è stato vinto il montepremi più alto nei 25 anni di storia del gioco: oltre 371 milioni. Battuto il primato registrato a Lodi nel 2019, dove era stata centrata una vittoria da 209.106.441,54 milioni di euro. Il 25 marzo 2023 è stato centrato il primo jackpot con una giocata online: vale 73 milioni. Ecco a quanto ammontavano e dove sono state vinte le altre schede con i premi più alti di sempre

Vai alla Fotogallery

Lifestyle: Ultime notizie

Estrazioni Lotto e Superenalotto, numeri vincenti di oggi 2 settembre

Lifestyle

L'estrazione di martedì 2 settembre, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari

Oroscopo del 2 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Al via c'è una nuova giornata da affrontare. Sarà ricca di novità? Se sei curioso di sapere cosa...

Corsa degli Zingari 2025: visitatori e ospiti nel borgo di Pacentro

Lifestyle

La tradizionale festa del bordo alle pendici della Maiella avrà luogo il 6 e il 7...

Oroscopo settimanale, previsioni dall'1 al 7 settembre segno per segno

Lifestyle

Un nuovo lunedì in calendario coincide anche con l'inizio di una nuova settimana: sarà ricca di...

"Pieroad", il giro del mondo a piedi in 5 anni: chi è Nicolò Guarrera

Lifestyle

Partito il 9 agosto di cinque anni fa da Malo, in provincia di Vicenza, il giovane ha vissuto un...

Lifestyle: I più letti