Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 30 agosto: numeri fortunati

L'estrazione di sabato 30 agosto, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 30 agosto 2025:
- Bari: 85 - 39 -37 - 73 - 79
- Cagliari: 73 - 35 - 51 - 59 - 10
- Firenze: 49 - 44 - 08 - 68 - 61
- Genova: 55 - 05 - 44 - 42 - 62
- Milano: 54 - 79 - 11 - 78 - 70
- Napoli: 23 - 71 - 09 - 14 - 49
- Palermo: 88 - 07 - 28 - 30 - 26
- Roma: 31 - 84 - 35 - 48 - 85
- Torino: 39 - 48 - 87 - 16 - 27
- Venezia: 56 - 35 - 87 - 17 - 73
- Nazionale: 53 - 02 - 90 - 72 - 66
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:
5 - 7 - 23 - 31 - 35 - 37 - 39 - 44 - 48 - 49 - 51 - 54 - 55 - 56 - 71 - 73 - 79 - 84 - 85 - 88
Numero oro: 85
Doppio oro: 85 - 39
Extra: 8 - 9 - 10 - 11 - 14 - 16 - 17 - 28 - 30 - 42 - 59 - 61 - 68 - 78 - 87
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Jackpot del Superenalotto del 30-08-2025: 44.900.000 euro
Sono stati estratti i 6 numeri del 30 agosto 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.
La combinazione vincente è: 30 - 43 - 46 - 62 - 73 - 90
Il numero Jolly è: 35
Il numero Superstar è: 73
Jackpot del Superenalotto del 02-09-2025: 45.700.000 euro
Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari
Per la prossima estrazione del Lotto del 2 settembre 2025, ecco i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 26 (manca da 156 estrazioni)
- Firenze 49 (manca da 137 estrazioni)
- Milano 74 (manca da 129 estrazioni)
- Venezia 89 (manca da 103 estrazioni)
- Genova 2 (manca da 100 estrazioni)
- Firenze 34 (manca da 88 estrazioni)
- Cagliari 42 (manca da 87 estrazioni)
- Nazionale 82 (manca da 87 estrazioni)
- Cagliari 85 (manca da 84 estrazioni)
- Bari 82 (manca da 78 estrazioni)
- Milano 25 (manca da 77 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 82 (manca da 78 estrazioni) - 13 (da 64) - 63 (da 62)
- Cagliari 42 (manca da 87 estrazioni) - 85 (da 84) - 8 (da 63)
- Firenze 26 (manca da 157 estrazioni) - 49 (da 137) - 34 (da 88)
- Genova 2 (manca da 100 estrazioni) - 11 (da 63) - 56 (da 51)
- Milano 74 (manca da 129 estrazioni) - 25 (da 77) - 76 (da 71)
- Napoli 44 ( manca da 57 estrazioni) - 13 (da 56) - 26 (da 52)
- Palermo 59 (manca da 68 estrazioni) - 55 (da 64) - 14 (da 55)
- Roma 63 (manca da 60 estrazioni) - 58 (da 53) - 16 (da 47)
- Torino 37 e 7 (mancano da 58 estrazioni) - 4 e 64 (da 54)
- Venezia 89 (manca da 103 estrazioni) - 5 (da 74) - 54 (da 66)
- Nazionale 82 (manca da 87 estrazioni) - 69 (da 74) - 59 (da 63)
I numeri ritardatari del Superenalotto sono:
84 (da 117) - 21 (da 46) - 76 (da 41) - 2 (da 39) - 28 (da 35) - 71 (da 32)
Giovedì 16 febbraio 2023 è stato vinto il montepremi più alto nei 25 anni di storia del gioco: oltre 371 milioni. Battuto il primato registrato a Lodi nel 2019, dove era stata centrata una vittoria da 209.106.441,54 milioni di euro. Il 25 marzo 2023 è stato centrato il primo jackpot con una giocata online: vale 73 milioni. Ecco a quanto ammontavano e dove sono state vinte le altre schede con i premi più alti di sempre