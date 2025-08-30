Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 30 agosto: numeri fortunati

Esplora tutte le offerte Sky
Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 30 agosto: tutti i numeri fortunati

L'estrazione di sabato 30 agosto, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari

I numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 30 agosto 2025:

  • Bari:             85 - 39 -37 - 73 - 79
  • Cagliari:       73 - 35 - 51 - 59 - 10 
  • Firenze:       49 - 44 - 08 - 68 - 61  
  • Genova:      55 - 05 - 44 - 42 - 62
  • Milano:      54 - 79 - 11 - 78 - 70   
  • Napoli:      23 - 71 - 09 - 14 - 49    
  • Palermo:   88 - 07 - 28 - 30 - 26  
  • Roma:       31 - 84 - 35 - 48 - 85     
  • Torino:      39 - 48 - 87 - 16 - 27    
  • Venezia:   56 - 35 - 87 - 17 - 73   
  • Nazionale:  53 - 02 - 90 - 72 - 66

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:

5 - 7 - 23 - 31 - 35 - 37 - 39 - 44 - 48 - 49 - 51 - 54 - 55 - 56 - 71 - 73 - 79 - 84 - 85 - 88 

Numero oro: 85

Doppio oro: 85 - 39

Extra: 8 - 9 - 10 - 11 - 14 - 16 - 17 - 28 - 30 - 42 - 59 - 61 - 68 - 78 - 87

Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar

Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

Jackpot del Superenalotto del 30-08-2025: 44.900.000 euro

Sono stati estratti i 6 numeri del 30 agosto 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.

La combinazione vincente è: 30 - 43 - 46 - 62 - 73 - 90 

Il numero Jolly è: 35

Il numero Superstar è: 73

Jackpot del Superenalotto del 02-09-2025: 45.700.000 euro

Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari

Per la prossima estrazione del Lotto del 2 settembre 2025, ecco i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Firenze                         26 (manca da 156 estrazioni)
  • Firenze                         49 (manca da 137 estrazioni)
  • Milano                          74 (manca da 129 estrazioni)
  • Venezia                       89 (manca da 103 estrazioni)
  • Genova                        2 (manca da 100 estrazioni)
  • Firenze                         34 (manca da 88 estrazioni)
  • Cagliari                         42 (manca da 87 estrazioni)
  • Nazionale                    82 (manca da 87 estrazioni)
  • Cagliari                       85 (manca da 84 estrazioni)
  • Bari                              82 (manca da 78 estrazioni)
  • Milano                         25 (manca da 77 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 82 (manca da 78 estrazioni) - 13 (da 64) - 63 (da 62)
  • Cagliari           42 (manca da 87 estrazioni)  - 85 (da 84) - 8 (da 63)
  • Firenze           26 (manca da 157 estrazioni) - 49 (da 137) - 34 (da 88)
  • Genova           2 (manca da 100 estrazioni) - 11 (da 63) - 56 (da 51)
  • Milano            74 (manca da 129 estrazioni) - 25 (da 77) - 76 (da 71)
  • Napoli            44 ( manca da 57 estrazioni) - 13 (da 56) - 26 (da 52)
  • Palermo         59 (manca da 68 estrazioni) - 55 (da 64) - 14 (da 55)
  • Roma              63 (manca da 60 estrazioni) - 58 (da 53) - 16 (da 47)
  • Torino             37 e 7 (mancano da 58 estrazioni) - 4 e 64 (da 54)
  • Venezia           89 (manca da 103 estrazioni) - 5 (da 74) - 54 (da 66)
  • Nazionale       82 (manca da 87 estrazioni) - 69 (da 74) - 59 (da 63)

I numeri ritardatari del Superenalotto sono:

84 (da 117) - 21 (da 46) - 76 (da 41) - 2 (da 39) - 28 (da 35) - 71 (da 32)

