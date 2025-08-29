Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 29 agosto

Questa quarta estrazione settimanale è stata introdotta da luglio 2023 per tutto l’anno per aiutare a raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna che a maggio erano state colpite dall’alluvione. Poi è stata prorogata per il 2024 e il 2025 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Ecco i numeri vincenti di venerdì 29 agosto, i ritardatari e l'ammontare del jackpot
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024 e per il 2025 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali.
I numeri vincenti del Lotto
Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 29 agosto 2025:
- Bari: 81 - 19 - 78 - 66 - 36
- Cagliari: 21 - 68 - 61 - 64 - 39
- Firenze: 51 - 74 - 78 - 47 - 24
- Genova: 14 - 5 - 8 - 66 - 45
- Milano: 84 - 48 - 42 - 70 - 36
- Napoli: 54 - 3 - 62 - 11 - 32
- Palermo: 22 - 31 - 78 - 57 - 74
- Roma: 54 - 17 - 30 - 65 - 13
- Torino: 85 - 76 - 67 - 73 - 63
- Venezia: 40 - 3 - 12 - 48 - 22
- Nazionale: 77 - 13 - 49 - 10 - 84
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:
3 - 5 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 31 - 40 - 48 - 51 - 54 - 61 - 68 - 74 - 76 - 78 - 81 - 84 - 85
Numero oro: 81
Doppio oro: 81 - 19
Extra: 8 - 11 - 12 - 30 - 36 - 42 - 47 - 57 - 62 - 64 - 65 - 66 - 67 - 70 - 73
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Jackpot del Superenalotto del 29-08-2025: 44.100.000 euro
Sono stati estratti i 6 numeri del 29 agosto 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.
La combinazione vincente è: 18 - 22 - 32 - 34 - 52 - 56
Il numero Jolly è: 62
Il numero Superstar è: 45
Jackpot del Superenalotto del 30-08-2025: 44.900.000 euro
Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari
Per la prossima estrazione del Lotto del 30 agosto 2025, ecco i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 26 (manca da 155 estrazioni)
- Firenze 49 (manca da 136 estrazioni)
- Milano 74 (manca da 128 estrazioni)
- Venezia 89 (manca da 102 estrazioni)
- Genova 2 (manca da 99 estrazioni)
- Firenze 34 (manca da 87 estrazioni)
- Cagliari 42 (manca da 86 estrazioni)
- Nazionale 82 (manca da 86 estrazioni)
- Cagliari 85 (manca da 83 estrazioni)
- Bari 82 (manca da 77 estrazioni)
- Milano 25 (manca da 76 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 82 (manca da 77 estrazioni) - 13 (da 63) - 63 (da 61)
- Cagliari 42 (manca da 86 estrazioni) - 85 (da 83) - 8 (da 62)
- Firenze 26 (manca da 156 estrazioni) - 49 (da 136) - 34 (da 87)
- Genova 2 (manca da 99 estrazioni) - 11 (da 62) - 56 (da 50)
- Milano 74 (manca da 128 estrazioni) - 25 (da 76) - 76 (da 70)
- Napoli 49 (manca da 57 estrazioni) - 44 (da 56) - 13 (da 55)
- Palermo 59 (manca da 67 estrazioni) - 55 (da 63) - 14 (da 54)
- Roma 31 (manca da 63 estrazioni) - 63 (da 59) - 58 (da 52)
- Torino 37 e 7 (mancano da 57 estrazioni) - 4 e 64 (da 53)
- Venezia 89 (manca da 102 estrazioni) - 5 (da 73) - 54 (da 65)
- Nazionale 82 (manca da 86 estrazioni) - 69 (da 73) - 59 (da 62)
I numeri ritardatari del Superenalotto sono:
84 (da 116) - 21 (da 45) - 76 (da 40) - 2 (da 38) - 28 (da 34) - 71 (da 31)
Vedi anche
Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
Ansa-Ipa
Superenalotto, vinto il primo jackpot online: le 10 vincite record
Giovedì 16 febbraio 2023 è stato vinto il montepremi più alto nei 25 anni di storia del gioco: oltre 371 milioni. Battuto il primato registrato a Lodi nel 2019, dove era stata centrata una vittoria da 209.106.441,54 milioni di euro. Il 25 marzo 2023 è stato centrato il primo jackpot con una giocata online: vale 73 milioni. Ecco a quanto ammontavano e dove sono state vinte le altre schede con i premi più alti di sempre