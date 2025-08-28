Estrazione Lotto e Superenalotto di oggi 28 agosto, i numeri fortunati

L'estrazione di giovedì 28 agosto, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 28 agosto 2025:
- BARI 90 - 50 - 75 - 04 - 56
- CAGLIARI 11 - 32 - 28 - 87 - 40
- FIRENZE 15 - 51 - 54 - 81 - 79
- GENOVA 69 - 84 - 35 - 48 - 26
- MILANO 35 - 75 - 07 - 36 - 15
- NAPOLI 88 - 48 - 39 - 19 - 67
- PALERMO 20 - 73 - 15 - 11 - 70
- ROMA 87 - 12 - 22 - 19 - 25
- TORINO 47 - 67 - 71 - 81 - 16
- VENEZIA 52 - 75 - 42 - 12 - 73
- NAZIONALE 79 - 50 - 21 - 39 - 43
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:
11 - 12 - 15 - 20 - 28 - 32 - 35 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 67 - 69 - 73 - 75 - 84 - 87 - 88 - 90
Numero oro: 90
Doppio oro: 90 - 50
Extra: 4 - 7 - 19 - 22 - 26 - 36 - 39 - 40 - 42 - 54 - 56 - 70 - 71 -79 - 81
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Jackpot del Superenalotto del 28-08-2025: 43.500.000 euro
Sono stati estratti i 6 numeri del 28 agosto 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.
La combinazione vincente è: 56 - 59 - 64 - 67 - 72 - 78
Il numero Jolly è: 51
Il numero Superstar è: 86
Jackpot del Superenalotto del 29-08-2025: 44.100.000 euro
Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari
Per la prossima estrazione del Lotto del 29 agosto 2025, ecco i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 26 (manca da 154 estrazioni)
- Firenze 49 (manca da 135 estrazioni)
- Milano 74 (manca da 127 estrazioni)
- Venezia 89 (manca da 101 estrazioni)
- Genova 2 (manca da 98 estrazioni)
- Firenze 34 (manca da 86 estrazioni)
- Cagliari 42 (manca da 85 estrazioni)
- Nazionale 82 (manca da 85 estrazioni)
- Cagliari 85 (manca da 82 estrazioni)
- Cagliari 68 (manca da 81 estrazioni)
- Bari 82 (manca da 76 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 82 (manca da 76 estrazioni) - 13 (da 62) - 63 (da 60)
- Cagliari 42 (manca da 85 estrazioni) - 85 (da 82) - 68 (da 81)
- Firenze 26 (manca da 155 estrazioni) - 49 (da 135) - 34 (da 86)
- Genova 2 (manca da 98 estrazioni) - 11 (da 61) - 56 (da 49)
- Milano 74 (manca da 127 estrazioni) - 25 (da 75) - 76 (da 69)
- Napoli 49 (manca da 56 estrazioni) - 44 (da 55) - 13 (da 54)
- Palermo 59 (manca da 66 estrazioni) - 55 (da 62) - 14 (da 53)
- Roma 31 (manca da 62 estrazioni) - 63 (da 58) - 58 (da 51)
- Torino 37 e 7 (mancano da 56 estrazioni) - 4 e 64 (da 52)
- Venezia 89 (manca da 101 estrazioni) - 5 (da 72) - 54 (da 64)
- Nazionale 82 (manca da 85 estrazioni) - 69 (da 72) - 59 (da 61)
I numeri ritardatari del Superenalotto sono:
84 (da 115) - 22 (da 58) - 21 (da 44) - 76 (da 39) - 2 (da 37) - 28 (da 33)
Superenalotto, vinto il primo jackpot online: le 10 vincite record
Giovedì 16 febbraio 2023 è stato vinto il montepremi più alto nei 25 anni di storia del gioco: oltre 371 milioni. Battuto il primato registrato a Lodi nel 2019, dove era stata centrata una vittoria da 209.106.441,54 milioni di euro. Il 25 marzo 2023 è stato centrato il primo jackpot con una giocata online: vale 73 milioni. Ecco a quanto ammontavano e dove sono state vinte le altre schede con i premi più alti di sempre