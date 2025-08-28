Estrazione Lotto e Superenalotto di oggi 28 agosto, i numeri fortunati

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Estrazione Lotto e Superenalotto di oggi 28 agosto, ecco i numeri fortunati

Lifestyle
©Ansa

L'estrazione di giovedì 28 agosto, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari

ascolta articolo

I numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 28 agosto 2025:

  • BARI                    90 - 50 - 75 - 04 - 56
  • CAGLIARI           11 - 32 - 28 - 87 - 40
  • FIRENZE             15 - 51 - 54 - 81 - 79
  • GENOVA             69 - 84 - 35 - 48 - 26
  • MILANO              35 - 75 - 07 - 36 - 15
  • NAPOLI               88 - 48 - 39 - 19 - 67
  • PALERMO            20 - 73 - 15 - 11 - 70
  • ROMA                  87 - 12 - 22 - 19 - 25
  • TORINO               47 - 67 - 71 - 81 - 16
  • VENEZIA              52 - 75 - 42 - 12 - 73
  • NAZIONALE         79 - 50 - 21 - 39 - 43

Vedi anche

L'estrazione del 26 agosto

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:

11 - 12 - 15 - 20 - 28 - 32 - 35 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 67 - 69 - 73 - 75 - 84 - 87 - 88 - 90

Numero oro: 90

Doppio oro: 90 - 50

Extra: 4 - 7 - 19 - 22 - 26 - 36 - 39 - 40 - 42 - 54 - 56 - 70 - 71 -79 - 81

Vedi anche

Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare?

Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar

Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

Jackpot del Superenalotto del 28-08-2025: 43.500.000 euro

Sono stati estratti i 6 numeri del 28 agosto 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.

La combinazione vincente è: 56 - 59 - 64 - 67 - 72 - 78

Il numero Jolly è: 51

Il numero Superstar è: 86

Jackpot del Superenalotto del 29-08-2025: 44.100.000 euro

Vedi anche

Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari

Per la prossima estrazione del Lotto del 29 agosto 2025, ecco i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Firenze                         26 (manca da 154 estrazioni)
  • Firenze                         49 (manca da 135 estrazioni)
  • Milano                          74 (manca da 127 estrazioni)
  • Venezia                       89 (manca da 101 estrazioni)
  • Genova                        2 (manca da 98 estrazioni)
  • Firenze                         34 (manca da 86 estrazioni)
  • Cagliari                         42 (manca da 85 estrazioni)
  • Nazionale                    82 (manca da 85 estrazioni)
  • Cagliari                       85 (manca da 82 estrazioni)
  • Cagliari                        68 (manca da 81 estrazioni)
  • Bari                               82 (manca da 76 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 82 (manca da 76 estrazioni) - 13 (da 62) - 63 (da 60)
  • Cagliari           42 (manca da 85 estrazioni)  - 85 (da 82) - 68 (da 81)
  • Firenze           26 (manca da 155 estrazioni) - 49 (da 135) - 34 (da 86)
  • Genova           2 (manca da 98 estrazioni) - 11 (da 61) - 56 (da 49)
  • Milano            74 (manca da 127 estrazioni) - 25 (da 75) - 76 (da 69)
  • Napoli             49 (manca da 56 estrazioni) - 44 (da 55) - 13 (da 54)
  • Palermo         59 (manca da 66 estrazioni) - 55 (da 62) - 14 (da 53)
  • Roma              31 (manca da 62 estrazioni) - 63 (da 58) - 58 (da 51)
  • Torino             37 e 7 (mancano da 56 estrazioni) - 4 e 64 (da 52)
  • Venezia           89 (manca da 101 estrazioni) - 5 (da 72) - 54 (da 64)
  • Nazionale       82 (manca da 85 estrazioni) - 69 (da 72) - 59 (da 61)

I numeri ritardatari del Superenalotto sono:

84 (da 115) - 22 (da 58) - 21 (da 44) - 76 (da 39) - 2 (da 37) - 28 (da 33)

Vedi anche

Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

Ansa-Ipa

1/11
Lifestyle

Superenalotto, vinto il primo jackpot online: le 10 vincite record

Giovedì 16 febbraio 2023 è stato vinto il montepremi più alto nei 25 anni di storia del gioco: oltre 371 milioni. Battuto il primato registrato a Lodi nel 2019, dove era stata centrata una vittoria da 209.106.441,54 milioni di euro. Il 25 marzo 2023 è stato centrato il primo jackpot con una giocata online: vale 73 milioni. Ecco a quanto ammontavano e dove sono state vinte le altre schede con i premi più alti di sempre

Vai alla Fotogallery

Lifestyle: Ultime notizie

Estrazione Lotto e Superenalotto di oggi 28 agosto, i numeri fortunati

Lifestyle

L'estrazione di giovedì 28 agosto, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari

Mostra del Cinema 2025, cosa fare a Venezia: 10 luoghi da vedere

Costanza Ruggeri

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 28 agosto

Lifestyle

Al via c'è una nuova giornata da affrontare. Sarà particolare? Se sei curioso di sapere cosa può...

Valle dell'Angelo, borgo incantato nel cuore del Cilento

Gianfranco Gatto

Giorgio Armani acquista La Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi

Lifestyle

Il leggendario locale, fondato nel 1929 da Achille Franceschi e dal 1977 acquisito e gestito da...

Lifestyle: I più letti