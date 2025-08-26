Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 26 agosto

Lifestyle
©Ansa

L'estrazione di martedì 26 agosto, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari

ascolta articolo

I numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 26 agosto 2025:

  • Bari:                 18 - 8 - 78 - 60 - 41
  • Cagliari:          70 - 82 - 13 - 11 - 39
  • Firenze:          50 - 48 - 37 - 66 - 31
  • Genova:         32 - 65 - 61 - 15 - 7
  • Milano:          50 - 59 - 68 - 26 - 27
  • Napoli:          9 - 71 - 80 - 60 - 72
  • Palermo:       56 - 11 - 82 - 1 - 8
  • Roma:           20 - 65 - 49 - 27 - 67
  • Torino:          60 -  3 - 10 - 61 - 47
  • Venezia:       17 - 52 - 62 - 83 - 23    
  • Nazionale:     53 - 46 - 70 - 68 - 78

Vedi anche

L'estrazione del 23 agosto

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:

3 - 8 - 9 - 11 - 13 - 17 - 18 - 20 - 32 - 48 - 50 - 52 - 56 - 59 - 60 - 65 - 70 - 71 - 78 - 82 

Numero oro: 18 

Doppio oro: 18 - 8

Extra: 1 - 10 - 15 - 26 - 27 - 37 - 39 - 41 - 49 - 61 - 62 - 66 - 68 - 80 - 83

Vedi anche

Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare?

Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar

Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

Jackpot del Superenalotto del 26-08-2025: 42.500.000 euro

Sono stati estratti i 6 numeri del 26 agosto 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.

La combinazione vincente è: 12 - 23 -25 - 34 - 41 - 63

Il numero Jolly è: 21

Il numero Superstar è: 20

Jackpot del Superenalotto del 28-08-2025: 43.500.000 euro

Vedi anche

Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari

Per la prossima estrazione del Lotto del 28 agosto 2025, ecco i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Firenze                         26 (manca da 153 estrazioni)
  • Firenze                         49 (manca da 134 estrazioni)
  • Milano                          74 (manca da 126 estrazioni)
  • Venezia                       89 (manca da 100 estrazioni)
  • Genova                        2 (manca da 97 estrazioni)
  • Nazionale                    21 (manca da 93 estrazioni)
  • Roma                            87 (manca da 89 estrazioni)
  • Firenze                         34 (manca da 85 estrazioni)
  • Cagliari                         42 (manca da 84 estrazioni)
  • Nazionale                    82 (manca da 84 estrazioni)
  • Cagliari                      85 (manca da 81 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 82 (manca da 75 estrazioni) - 13 (da 61) - 63 (da 59)
  • Cagliari           42 (manca da 84 estrazioni)  - 85 (da 81) - 68 (da 80)
  • Firenze           26 (manca da 153 estrazioni) - 49 (da 134) - 34 (da 85)
  • Genova           2 (manca da 97 estrazioni) - 11 (da 60) - 56 (da 48)
  • Milano            74 (manca da 126 estrazioni) - 25 (da 74) - 76 (da 68)
  • Napoli             49 (manca da 55 estrazioni) - 44 (da 54) - 13 (da 53)
  • Palermo         59 (manca da 65 estrazioni) - 55 (da 61) - 14 (da 52)
  • Roma              87 (manca da 89 estrazioni) - 31 (da 61) - 63 (da 56)
  • Torino             37 e 7 (mancano da 55 estrazioni) - 4 e 64 (da 51)
  • Venezia           89 (manca da 100 estrazioni) - 5 (da 71) - 54 (da 63)
  • Nazionale       21 (manca da 93 estrazioni) - 82 (da 84) - 69 (da 71)

I numeri ritardatari del Superenalotto sono:

84 (da 114) - 22 (da 57) - 21 (da 43) - 76 e 67 (da 38) - 2 (da 36)

Vedi anche

Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

Lifestyle: Ultime notizie

Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 26 agosto

Lifestyle

L'estrazione di martedì 26 agosto, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari

Vueling, sui voli della compagnia oltre 100mila animali ogni anno

Lifestyle

I dati sono stati pubblicati in occasione della Giornata Internazionale del Cane. Negli ultimi...

Woody Allen, 'Cosa succede a Baum' esce in Italia: recensione

Lifestyle

Un romanzo che piacerà ai fan del regista, che offre loro un'ulteriore incursione nel suo...

Oroscopo del giorno, le previsioni del 26 agosto segno per segno

Lifestyle

Ai nastri di partenza ecco una nuova giornata. Sarà ricca di novità? Se sei curioso di sapere...

Scuola, i migliori zaini 2025: i modelli più belli. FOTO

GUIDA ACQUISTI

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, scegliere lo zaino giusto fa la differenza. Per chi non...

10 foto

Lifestyle: I più letti