Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 26 agosto

L'estrazione di martedì 26 agosto, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 26 agosto 2025:
- Bari: 18 - 8 - 78 - 60 - 41
- Cagliari: 70 - 82 - 13 - 11 - 39
- Firenze: 50 - 48 - 37 - 66 - 31
- Genova: 32 - 65 - 61 - 15 - 7
- Milano: 50 - 59 - 68 - 26 - 27
- Napoli: 9 - 71 - 80 - 60 - 72
- Palermo: 56 - 11 - 82 - 1 - 8
- Roma: 20 - 65 - 49 - 27 - 67
- Torino: 60 - 3 - 10 - 61 - 47
- Venezia: 17 - 52 - 62 - 83 - 23
- Nazionale: 53 - 46 - 70 - 68 - 78
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:
3 - 8 - 9 - 11 - 13 - 17 - 18 - 20 - 32 - 48 - 50 - 52 - 56 - 59 - 60 - 65 - 70 - 71 - 78 - 82
Numero oro: 18
Doppio oro: 18 - 8
Extra: 1 - 10 - 15 - 26 - 27 - 37 - 39 - 41 - 49 - 61 - 62 - 66 - 68 - 80 - 83
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Jackpot del Superenalotto del 26-08-2025: 42.500.000 euro
Sono stati estratti i 6 numeri del 26 agosto 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.
La combinazione vincente è: 12 - 23 -25 - 34 - 41 - 63
Il numero Jolly è: 21
Il numero Superstar è: 20
Jackpot del Superenalotto del 28-08-2025: 43.500.000 euro
Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari
Per la prossima estrazione del Lotto del 28 agosto 2025, ecco i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 26 (manca da 153 estrazioni)
- Firenze 49 (manca da 134 estrazioni)
- Milano 74 (manca da 126 estrazioni)
- Venezia 89 (manca da 100 estrazioni)
- Genova 2 (manca da 97 estrazioni)
- Nazionale 21 (manca da 93 estrazioni)
- Roma 87 (manca da 89 estrazioni)
- Firenze 34 (manca da 85 estrazioni)
- Cagliari 42 (manca da 84 estrazioni)
- Nazionale 82 (manca da 84 estrazioni)
- Cagliari 85 (manca da 81 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 82 (manca da 75 estrazioni) - 13 (da 61) - 63 (da 59)
- Cagliari 42 (manca da 84 estrazioni) - 85 (da 81) - 68 (da 80)
- Firenze 26 (manca da 153 estrazioni) - 49 (da 134) - 34 (da 85)
- Genova 2 (manca da 97 estrazioni) - 11 (da 60) - 56 (da 48)
- Milano 74 (manca da 126 estrazioni) - 25 (da 74) - 76 (da 68)
- Napoli 49 (manca da 55 estrazioni) - 44 (da 54) - 13 (da 53)
- Palermo 59 (manca da 65 estrazioni) - 55 (da 61) - 14 (da 52)
- Roma 87 (manca da 89 estrazioni) - 31 (da 61) - 63 (da 56)
- Torino 37 e 7 (mancano da 55 estrazioni) - 4 e 64 (da 51)
- Venezia 89 (manca da 100 estrazioni) - 5 (da 71) - 54 (da 63)
- Nazionale 21 (manca da 93 estrazioni) - 82 (da 84) - 69 (da 71)
I numeri ritardatari del Superenalotto sono:
84 (da 114) - 22 (da 57) - 21 (da 43) - 76 e 67 (da 38) - 2 (da 36)