Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Libri per bambini, 6 storie da leggere prima del back to school

Lifestyle fotogallery
7 foto

Prima di tornare sui libri di scuola, perchè non divertirsi un pò leggendo qualcosa di insolito. Ecco 6 proposte divertenti e coinvolgenti per scacciare la noia con un sorriso. Buona lettura!

Lifestyle: Ultime gallery

Libri per bambini, 6 storie da leggere prima del back to school

Lifestyle

Prima di tornare sui libri di scuola, perchè non divertirsi un pò leggendo qualcosa di insolito....

7 foto

Porto tra storia e design, nella “capital do Norte" del Portogallo

Lifestyle

Centro dal fascino decadente, circondato da vigneti e attraversato dal fiume Douro, la terza...

30 foto

Bambini in viaggio, 10 esperienze da non perdere in Danimarca. FOTO

Lifestyle

Dai Giardini di Tivoli di Copenaghen al castello di Egeskov, dal parco di divertenti Legoland di...

16 foto

Libri per bambini e ragazzi, 5 romanzi young adult

Lifestyle

Cinque romanzi per ragazzi dai 12 ai 18 anni. Cinque modi per raccontare una distanza, un luogo...

5 foto

Bambini in viaggio, prima del back to school un weekend a Budapest

Lifestyle

Prima dell'inizio della scuola, ecco l'idea per un week end non troppo lontano alla scoperta di...

5 foto

ALTRE NOTIZIE

IFA 2025: le tendenze e i prodotti più interessanti della fiera tech

Daniele Semeraro

Media: "17 morti nella notte a Gaza City". Idf spiana le torri. LIVE

live Mondo

Diciassette palestinesi sono morti a Gaza City negli attacchi notturni delle forze armate...

Guerra Ucraina Russia, attacco a Kiev: 2 morti tra cui un bimbo. LIVE

live Mondo

Pesante bilancio del massiccio attacco della Russia su Kiev con centinaia di droni e missili. Lo...