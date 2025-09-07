Libri per bambini, 6 storie da leggere prima del back to school

Prima di tornare sui libri di scuola, perchè non divertirsi un pò leggendo qualcosa di insolito. Ecco 6 proposte divertenti e coinvolgenti per scacciare la noia con un sorriso. Buona lettura!
- La protagonista di questa storia deve passare qualche giorno a casa di zia Rosmerta e si prepara ad annoiarsi a morte: la zia non gioca mai con lei, è sempre impegnata a truccarsi, vestirsi e pettinarsi... È davvero barbosa, però i suoi vestiti sono incredibilmente interessanti. Ha un abito svolazzante… Una cintura che stringe bene… Una borsetta a prova di ladro… Un cappello piumato… Poveri vestiti chiusi nell’armadio! Forse è meglio fargli prendere un po’ d’aria.
- Furti, sparizioni, sabotaggi... A Miciopoli succedono un sacco di cose strane! Ma niente panico! Nella piccola cittadina è appena arrivata la celebre detective Agata Crispy. E con il tuo aiuto riuscirà a risolvere tutti i misteri! Otto indagini all'insegna del divertimento e dell'umorismo per sviluppare spirito di osservazione e riflessione.
- In un pittoresco villaggio il vento porta una visita inaspettata: Nonnilda, una strega gentile e un po' bizzarra che cambia la vita degli abitanti con la sua magia e la sua saggezza, trasformando anche i gesti più semplici in avventure straordinarie piene di meraviglia e divertimento, in un moderno incanto dal sapore di fiaba.
- Tutti conoscono gli dèi dell'Olimpo, ma pochi si ricordano che anche loro... sono stati bambini! Ermes non sta mai fermo, Ebe rovescia il vino ai banchetti e balla nei prati, il piccolo Dioniso viaggia in paesi lontani con i suoi amici, mentre Zeus scatena una guerra contro il padre Saturno.
- In un paesino d'Italia disperso tra i monti e le colline, si trova la maestosa residenza della signorina Mefelide Malabrogi, nota agli abitanti del posto per essere una delle creature più malvagie, avide ed egoiste che abbiano mai camminato sulla Terra. Peccato solo che Vera e Viola, la nipote e sua figlia, non siano a conoscenza della macabra fama della zia. Infatti, quando viene chiesto loro di trasferirsi nella lussuosa dimora, quasi fanno i salti di gioia: cosa potrà mai andare storto?
- In un angolo lontano dell’universo c’è Nutrix, un pianeta verde e felice dove gli abitanti vivono in armonia con la natura. Ma un giorno un enorme alieno affamato minaccia di inghiottire l’intero pianeta! Per fortuna, cinque giovani eroi dotati di poteri speciali – Flora Fru, Gaia Grano, Leo Pro, Ale Blu e il piccolo Zuki – sono pronti a intervenire.
- Russel Susskit ha quattordici anni ed è un ragazzo indigeno dell'Alaska. La sua gente, così come il suo stesso padre, ha dimenticato la maggior parte degli stili di vita tradizionali, ma lui sente di essere diverso: odia le motoslitte e l'odore del gasolio, simboli della modernità portata dall'"uomo bianco". Solo Oogruk, lo sciamano proprietario dell'ultima muta di cani da slitta del villaggio, comprende la sua nostalgia per le antiche usanze e i canti che le celebravano.