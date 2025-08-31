Libri per bambini e ragazzi, 5 romanzi young adult da leggere prima della scuola
Cinque romanzi per ragazzi dai 12 ai 18 anni. Cinque modi per raccontare una distanza, un luogo dal quale scappare per poi ritornare. Cinque grandi storie da leggere tutte d'un fiato prima di tornare a scuola. Buona lettura!
- Mercoledì Addams, arrivata da poco a Nevermore Academy, deve imparare a gestire i suoi nuovi poteri psichici, indagare su una serie di omicidi sospetti e risolvere il mistero che aveva coinvolto i suoi genitori venticinque anni prima. Tutto questo, mentre cerca di aprirsi a nuove e complicate amicizie. Mercoledì scopre che un mostro a piede libero sta terrorizzando la cittadina di Jericho. Per salvare la scuola e i compagni dal pericolo imminente, deve trovare degli alleati.
- Un cortile dietro casa. Giochi di bambini. Canti di chiesa. Luci e ombre di una famiglia numerosa. Il silenzio che segue una perdita. In questi diciotto racconti che si intrecciano in un mosaico narrativo, David Almond riannoda i fili della sua infanzia nel nord dell’Inghilterra. Non c’è nostalgia: ogni episodio, ogni voce, ogni istante illuminano la complessità del crescere in un ambiente segnato da una fede onnipresente, dalla povertà, dalla forza dei legami familiari e dal bisogno profondo di raccontare.
- Arcady ed Everen sono stati divisi dal Velo che separa i mondi. Rimasta sola a Vatra, Arcady si cimenta nella sua truffa più audace: fingersi una studente all’Università, decisa a dimostrare una volta per tutte l’innocenza del proprio avo. Prigioniero a Vere Celene, Everen è disprezzato dalla sua stessa stirpe. Quando viene liberato per difendere il suo popolo, visioni del passato e del futuro lo tormentano: una scelta sbagliata potrebbe compromettere per sempre la pace tra umani e draghi.
- Toby ha dodici anni e una grande promessa da mantenere: deve percorrere 708 chilometri a piedi lungo l'Appalachian Trail, il sentiero escursionistico più lungo d'America. È un impegno che ha preso con il suo migliore amico, Lucas, l'ultima voce di una lista di cose avventurose e temerarie che i due hanno deciso di fare nella loro ultima estate insieme. Ma adesso Lucas non c'è più, e per Toby questa è la sfida più importante.
- A poche case di distanza da quella in cui vivono Airi e la caotica Famiglia Baraonda, nascosta tra le stradine acciottolate della città vecchia, c’è una piccola bottega che nessuno ha mai visto aperta. Fin quando, la notte di Capodanno, una luce compare oltre il vetro della finestra. Airi e Limaca, la sua inseparabile capibara di peluche, fantasticano su cosa possa trovarsi al suo interno.Ognuno di loro ha una storia da raccontare, ogni riparazione è un atto disperanza e di incanto.