Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Libri per bambini e ragazzi, 5 romanzi young adult da leggere prima della scuola

Lifestyle fotogallery
5 foto

Cinque romanzi per ragazzi dai 12 ai 18 anni. Cinque modi per raccontare una distanza, un luogo dal quale scappare per poi ritornare. Cinque grandi storie da leggere tutte d'un fiato prima di tornare a scuola. Buona lettura!

Lifestyle: Ultime gallery

Libri per bambini e ragazzi, 5 romanzi young adult

Lifestyle

Cinque romanzi per ragazzi dai 12 ai 18 anni. Cinque modi per raccontare una distanza, un luogo...

5 foto

Bambini in viaggio, prima del back to school un weekend a Budapest

Lifestyle

Prima dell'inizio della scuola, ecco l'idea per un week end non troppo lontano alla scoperta di...

5 foto

Grattacieli, ecco i più postati su Instagram. FOTO

Lifestyle

In vista della Giornata mondiale dei grattacieli, che si celebra il 3 settembre, TUI Musement ha...

11 foto
Grattacieli

Coworking e smart working, gli spazi più belli dove lavorare nel mondo

Lifestyle

Chiese sconsacrate, banche dismesse, vecchi mulini, ex bunker e capannoni industriali di inizio...

30 foto

Guinness dei Primati compie 70 anni: storia e record più incredibili

Lifestyle

Noto anche come Guinness World Records, è un libro edito annualmente che raccoglie tutti i record...

14 foto

ALTRE NOTIZIE

Ucraina, Trump apre a aerei Usa per garantire sicurezza di Kiev. LIVE

live Mondo

Il presidente americano ritiene improbabile un bilaterale Putin-Zelensky, mentre un trilaterale...

Ucciso portavoce di Hamas Abu Obeida. A Gaza 88 morti in 24 ore. LIVE

live Mondo

Lo ha confermato il ministro della Difesa israeliano Katz. Il bilancio delle vittime dall'inizio...

F1, Gp Olanda: Piastri vince davanti a Verstappen

Sport

L'australiano ha preceduto al traguardo l'olandese della Red Bull e la Racing Bulls di Isack...