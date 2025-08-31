Bambini in viaggio, prima del back to school un weekend a Budapest

Prima dell'inizio della scuola, ecco l'idea per un week end non troppo lontano alla scoperta di una città lontana dai soliti circuiti turistici e meta perfetta per chi viaggia con i bambini. Stiamo parlando di Budapest, la capitale ungherese che invita a riscoprire il piacere di viaggiare a ritmo lento per godersi scorci cittadini e momenti rilassanti