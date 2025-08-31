Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bambini in viaggio, prima del back to school un weekend a Budapest

Lifestyle fotogallery
5 foto

Prima dell'inizio della scuola, ecco l'idea per un week end non troppo lontano alla scoperta di una città lontana dai soliti circuiti turistici e meta perfetta per chi viaggia con i bambini. Stiamo parlando di Budapest, la capitale ungherese che invita a riscoprire il piacere di viaggiare a ritmo lento per godersi scorci cittadini e momenti rilassanti

Lifestyle: Ultime gallery

Bambini in viaggio, prima del back to school un weekend a Budapest

Lifestyle

Prima dell'inizio della scuola, ecco l'idea per un week end non troppo lontano alla scoperta di...

5 foto

Grattacieli, ecco i più postati su Instagram. FOTO

Lifestyle

In vista della Giornata mondiale dei grattacieli, che si celebra il 3 settembre, TUI Musement ha...

11 foto
Grattacieli

Coworking e smart working, gli spazi più belli dove lavorare nel mondo

Lifestyle

Chiese sconsacrate, banche dismesse, vecchi mulini, ex bunker e capannoni industriali di inizio...

30 foto

Guinness dei Primati compie 70 anni: storia e record più incredibili

Lifestyle

Noto anche come Guinness World Records, è un libro edito annualmente che raccoglie tutti i record...

14 foto

Scuola, i migliori zaini 2025: i modelli più belli. FOTO

GUIDA ACQUISTI

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, scegliere lo zaino giusto fa la differenza. Per chi non...

10 foto

ALTRE NOTIZIE

Abu Obeida, chi era il portavoce di Hamas ucciso da Israele a Gaza

Mondo

Considerato un simbolo di Hamas, ammirato in tutto il Medio Oriente e figura di riferimento per i...

Ucraina, Trump apre a aerei Usa per garantire sicurezza di Kiev. LIVE

live Mondo

Il presidente americano ritiene improbabile un bilaterale Putin-Zelensky, mentre un trilaterale...

Ucciso il portavoce di Hamas Abu Obeida. Almeno 88 morti a Gaza. LIVE

live Mondo

Lo ha confermato il ministro della Difesa israeliano Katz. Il bilancio delle vittime dall'inizio...