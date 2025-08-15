Buongiorno e buon Ferragosto 2025, immagini e frasi da inviare su Whatsapp
Il 15 agosto è la data per eccellenza in cui si trascorre una giornata di vacanza in compagnia, tra una grigliata e un bagno al mare. Qualche idea per fare gli auguri di Ferragosto ad amici e familiari
- Vacanze, cibo, amici e relax. Ferragosto, data per eccellenza per una grigliata in compagnia o una giornata di mare, è un'occasione per celebrare l'estate che sta volgendo al termine e condividere tempo insieme ad amici e familiari. Se siete a corto di idee, ecco una serie di immaginie e frasi per augurare un Buon Ferragosto su Whatsapp a chi non sarà insieme a voi
- "Auguri per un Ferragosto pieno di sogni e di stelle cadenti!"
- "Ferragosto è una boa intorno a cui vira l’estate. Ma non è ancora tempo di cedere alle malinconie dell’autunno. È il momento di cogliere allegramente il giorno, di morderlo come una fetta d’anguria. Buon Ferragosto!"
- "Fuochi d’artificio, stelle cadenti e sogni in riva al mare. Se l’estate è un sentimento, ferragosto ne è il cuore"
- "Ti auguro di grigliare come se fosse Natale, bere come fosse Capodanno e essere felice come una Pasqua"
- "Il Ferragosto è… i giochi di luce dei fuochi d’artificio, la magia sotto le stelle e la serenità di stare con i propri cari"
- "Oggi sole, tanta allegria e ferragosto in compagnia. Auguri!"
- "La vita è come una grigliata. C’è sempre qualcuno che suda tutto il giorno perché altri stiano seduti e mangino. Buon Ferragosto!"