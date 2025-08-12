Esplora tutte le offerte Sky
Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri fortunati di oggi 12 agosto

Lifestyle
©Ansa

L'estrazione di martedì 12 agosto, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari

ascolta articolo

I numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 12 agosto 2025:

  • BARI                        24 - 68 - 73 - 16 - 76
  • CAGLIARI                78 - 24 - 82 - 32 - 90
  • FIRENZE                  39 - 46 - 21 - 45 - 28
  • GENOVA                  50 - 03 - 21 - 64 - 09
  • MILANO                  85 - 44 - 38 - 43 - 34
  • NAPOLI                    12 - 16 - 56 - 61 - 03
  • PALERMO                75 - 64 - 34 - 25 - 28
  • ROMA                       55 - 29 - 43 - 06 - 64
  • TORINO                    38 - 60 - 90 - 53 - 82
  • VENEZIA                   12 - 75 - 34 - 67 - 77
  • NAZIONALE             70 - 17 - 25 - 41 - 57

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:

3 - 12 - 16 - 21 - 24 - 29 - 38 - 39 - 44 - 46 - 50 - 55 - 60 - 64 - 68 - 73 - 75 - 78 - 82 - 85

Numero oro: 24

Doppio oro: 24 - 68

Extra: 6 - 9 - 25 - 28 - 32 - 34 - 43 - 45 - 53 - 56 - 61 - 67 - 76 - 77 - 90

Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar

Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

Jackpot del Superenalotto del 12-08-2025: 37.300.000 euro

Sono stati estratti i 6 numeri del 12 agosto 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.

La combinazione vincente è: 7 - 11 - 26 - 59 - 82 - 83

Il numero Jolly è: 24

Il numero Superstar è: 54

Jackpot del Superenalotto del 14-08-2025: 38.000.000 euro

Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari

Per la prossima estrazione del Lotto del 14 agosto 2025, ecco i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Firenze                         26 (manca da 145 estrazioni)
  • Firenze                         49 (manca da 126 estrazioni)
  • Milano                          74 (manca da 118 estrazioni)
  • Venezia                       89 (manca da 92 estrazioni)
  • Genova                        15 (manca da 89 estrazioni)
  • Genova                        2 (manca da 89 estrazioni)
  • Nazionale                    21 (manca da 85 estrazioni)
  • Roma                            87 (manca da 81 estrazioni)
  • Firenze                         34 (manca da 77 estrazioni)
  • Cagliari                         42 (manca da 76 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 82 (manca da 67 estrazioni) - 23 (da 54) - 13 (da 53)
  • Cagliari           42 (manca da 76 estrazioni)  - 85 (da 73) - 68 (da 72)
  • Firenze           26 (manca da 145 estrazioni) - 49 (da 126) - 34 (da 77)
  • Genova          15 (manca da 89 estrazioni) - 2 (da 89) - 83 (da 57)
  • Milano            74 (manca da 118 estrazioni) - 14 (da 75) - 25 (da 66)
  • Napoli             54 (manca da 48 estrazioni) - 49 (da 47) - 44 (da 46)
  • Palermo         59 (manca da 57 estrazioni) - 55 (da 53) - 57 (da 47)
  • Roma              87 (manca da 81 estrazioni) - 73 (da 64) - 21 (da 60)
  • Torino             37 e 7 (mancano da 47 estrazioni) - 4 e 64 (da 43)
  • Venezia           89 (manca da 92 estrazioni) - 5 (da 63) - 54 (da 55)
  • Nazionale       21 (manca da 85 estrazioni) - 82 (da 76) - 69 (da 63)

I numeri ritardatari del Superenalotto sono:

84 (da 106) - 12 (da 93) - 29 (da 75) - 22 e 39 (da 49) - 30 (da 48)

