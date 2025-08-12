Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri fortunati di oggi 12 agosto

L'estrazione di martedì 12 agosto, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 12 agosto 2025:
- BARI 24 - 68 - 73 - 16 - 76
- CAGLIARI 78 - 24 - 82 - 32 - 90
- FIRENZE 39 - 46 - 21 - 45 - 28
- GENOVA 50 - 03 - 21 - 64 - 09
- MILANO 85 - 44 - 38 - 43 - 34
- NAPOLI 12 - 16 - 56 - 61 - 03
- PALERMO 75 - 64 - 34 - 25 - 28
- ROMA 55 - 29 - 43 - 06 - 64
- TORINO 38 - 60 - 90 - 53 - 82
- VENEZIA 12 - 75 - 34 - 67 - 77
- NAZIONALE 70 - 17 - 25 - 41 - 57
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:
3 - 12 - 16 - 21 - 24 - 29 - 38 - 39 - 44 - 46 - 50 - 55 - 60 - 64 - 68 - 73 - 75 - 78 - 82 - 85
Numero oro: 24
Doppio oro: 24 - 68
Extra: 6 - 9 - 25 - 28 - 32 - 34 - 43 - 45 - 53 - 56 - 61 - 67 - 76 - 77 - 90
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Jackpot del Superenalotto del 12-08-2025: 37.300.000 euro
Sono stati estratti i 6 numeri del 12 agosto 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.
La combinazione vincente è: 7 - 11 - 26 - 59 - 82 - 83
Il numero Jolly è: 24
Il numero Superstar è: 54
Jackpot del Superenalotto del 14-08-2025: 38.000.000 euro
Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari
Per la prossima estrazione del Lotto del 14 agosto 2025, ecco i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 26 (manca da 145 estrazioni)
- Firenze 49 (manca da 126 estrazioni)
- Milano 74 (manca da 118 estrazioni)
- Venezia 89 (manca da 92 estrazioni)
- Genova 15 (manca da 89 estrazioni)
- Genova 2 (manca da 89 estrazioni)
- Nazionale 21 (manca da 85 estrazioni)
- Roma 87 (manca da 81 estrazioni)
- Firenze 34 (manca da 77 estrazioni)
- Cagliari 42 (manca da 76 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 82 (manca da 67 estrazioni) - 23 (da 54) - 13 (da 53)
- Cagliari 42 (manca da 76 estrazioni) - 85 (da 73) - 68 (da 72)
- Firenze 26 (manca da 145 estrazioni) - 49 (da 126) - 34 (da 77)
- Genova 15 (manca da 89 estrazioni) - 2 (da 89) - 83 (da 57)
- Milano 74 (manca da 118 estrazioni) - 14 (da 75) - 25 (da 66)
- Napoli 54 (manca da 48 estrazioni) - 49 (da 47) - 44 (da 46)
- Palermo 59 (manca da 57 estrazioni) - 55 (da 53) - 57 (da 47)
- Roma 87 (manca da 81 estrazioni) - 73 (da 64) - 21 (da 60)
- Torino 37 e 7 (mancano da 47 estrazioni) - 4 e 64 (da 43)
- Venezia 89 (manca da 92 estrazioni) - 5 (da 63) - 54 (da 55)
- Nazionale 21 (manca da 85 estrazioni) - 82 (da 76) - 69 (da 63)
I numeri ritardatari del Superenalotto sono:
84 (da 106) - 12 (da 93) - 29 (da 75) - 22 e 39 (da 49) - 30 (da 48)
Superenalotto, vinto il primo jackpot online: le 10 vincite record
Giovedì 16 febbraio 2023 è stato vinto il montepremi più alto nei 25 anni di storia del gioco: oltre 371 milioni. Battuto il primato registrato a Lodi nel 2019, dove era stata centrata una vittoria da 209.106.441,54 milioni di euro. Il 25 marzo 2023 è stato centrato il primo jackpot con una giocata online: vale 73 milioni. Ecco a quanto ammontavano e dove sono state vinte le altre schede con i premi più alti di sempre