Musica e cultura Usa anni ’40 e ’50, Summer Jamboree festeggia 25 anni

Al via oggi, a Senigallia, in provincia di Ancona, un'edizione speciale per il "place to be" dell'estate italiana. 157 artisti tra musicisti, cantanti, insegnanti di ballo, ballerini professionisti, performer e dj provenienti da 15 Paesi del mondo. Oltre 25.000 metri quadrati di area urbana dedicata e più di 30.000 presenze giornaliere stimate durante il Festival con visitatori provenienti da tutta Italia e da Europa, Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone

a cura di Costanza Ruggeri