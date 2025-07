Bambini in viaggio, 12 avventure imperdibili in California

L'estate è il periodo dei viaggi in famiglia, anche lontano. In California l’adrenalina è di casa: tra scenari spettacolari e cieli infiniti, ogni angolo del Golden State offre esperienze indimenticabili per grandi e piccini. Da montagne russe a zipline sospese nel vuoto, dal rafting estremo ad arrampicate vertiginose e percorsi off-road nella natura selvaggia, l’avventura qui è un vero stile di vita. Dal Nord al Sud, ecco 12 tappe imperdibili all’insegna della natura e del divertimento