Moda estate 2025, 10 costumi di tendenza da donna e da uomo. FOTO

Chi ha detto che in estate le alternative, in fatto di costumi da bagno, siano solo per le donne? Anche gli uomini, ormai da tanti anni a questa parte stanno di fatto avendo la possibilità di scegliere tra diverse opzioni. Ma sia per gli uomini che per le donne le tendenze colore per i costumi da bagno si allontanano dai classici fluo per abbracciare tonalità più raffinate e naturali