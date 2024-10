Pasta, quali sono i piatti preferiti dai turisti stranieri? CLASSIFICA

In occasione del World Pasta Day del prossimo 25 ottobre, il Touring Club Italia ha stilato - insieme all’Unione Italiana Food - la lista dei piatti di pasta nostrani che piacciono di più agli stranieri. Al primo posto ci sono gli spaghetti alla carbonara, che ottengono un punteggio di 7,8 su 10, seguiti dalle lasagne alla bolognese, con 7, e da un grande classico dell’italianità, come la pasta al pomodoro, con 6,9. In classifica anche altre specialità, come gli spaghetti cacio e pepe e la pasta alla Norma