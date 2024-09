Bimba suggerisce pasta a forma di tappo, Barilla la realizza

Nella lettera spiegava la sua idea di una pasta chiusa da un lato solo per trattenere il sugo, come il tappo di un pennarello. Dopo qualche mese alla piccola è stato consegnato un pacco contenente la "sua" pasta

Alcuni tipi di pasta, meglio di altri, sono fatti per trattenere il sugo. Ne sono un esempio i maccheroni, i paccheri, le orecchiette e i rigatoni. Ma da oggi c'è una nuova variante: la pasta a forma di tappo di pennarelli. A pensarci è stata Margherita, una bambina di nove anni di Genova che desiderava la sua pasta trattenesse più sugo in ogni boccone. Detto, fatto. L'idea non è rimasta solo nella sua testa, ma ha raggiunto l'amministratore delegato di Barilla.