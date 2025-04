Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, scossa più forte magnitudo 2.4

Il sindaco di Bacoli: “Fondi per ridurre tributi ad attività commerciali”

"Un fondo di dotazione per i Comuni, come avvenuto durante la pandemia, per ridurre i tributi locali alle attività economiche con vocazione turistica che hanno subito danni dall’attività bradisismica. Il calo, secondo gli operatori commerciali, è del 20% e oltre alla cassa integrazione per i lavoratori stagionali non chiamati a causa del calo turistico”. Lo ha chiesto di recente il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, al ministero del Turismo durante un incontro con la ministra Daniela Santanchè. “Abbiamo chiesto anche la possibilità di avere fondi specifici nell’area bradisismica per sostenere gli enti locali al fine di finanziare i grandi eventi nazionali e internazionali. Se dobbiamo investire i fondi comunali per la manutenzione straordinaria - fogne, reti idriche, strade - che ora è diventata ordinaria a causa delle scosse, restiamo senza risorse per fare promozione sul turismo e così non ci saranno ritorni turistici”, ha sottolineato ancora il sindaco di Bacoli.