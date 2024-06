Triumph Bonneville T 120 Elvis Presley, un omaggio al Re del Rock

Cinema

Aprile è un mese ricchissimo di nuovi arrivi. Da Barbie ad Oppenheimer, da Elvis a Wish, tanti titoli che hanno conquistato il botteghino arrivano in streaming. Ma c'è spazio anche per le novità assolute, a cominciare da Fabbricante di lacrime

Riunione di famiglia (Non sposate le mie figlie 3) - Sky Cinema Uno. Arriva l’1 aprile il terzo capitolo della saga multietnica con il comico Christian Clavier. Claude e Marie stanno per celebrare il loro 40esimo anniversario di matrimonio con una cenetta romantica, ma le quattro figlie architettano una festa a sorpresa con i rispettivi mariti e suoceri che arrivano da Cina, Costa D’Avorio, Israele e Algeria

Delta - Sky Cinema Due. Il 6 aprile debutta in streaming il dramma diretto da Michele Vannucci, con protagonisti Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio. La storia, ambientata in Pianura Padana, racconta le vicende di un gruppo di bracconieri impegnati nella pesca illegale. La vita di uno di loro, Elia, si intreccia con quella di Osso, un volontario deciso a difendere l'ecosistema locale. Bracconieri e volontari affrontano così in un duello in cui non esistono eroi