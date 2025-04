Milano Design week, dal passato al futuro di Range Rover

Una dinamica esperienza che trasporta i visitatori in due dimensioni temporali. Insieme al team creativo di Range Rover, NUOVA offre una narrazione visiva della tradizione di design di Range Rover e della sua continua influenza sul modern luxury, grazie a un viaggio cinematografico in due epoche diverse, dagli anni ’70 al 2025. Un’esperienza multisensoriale con interni che presentano arredi e sonorità ad hoc, insieme alle fragranze di Aeir, il luxury brand di profumi carbon negative di NUOVA, appositamente create in esclusiva per Range Rover.

Esperienza multisensoriale

Un monolito di 25 metri collocato al centro, decorato con un motivo Range Rover dorato che indica l’ingresso al viaggio nel tempo. Il primo capitolo, che trasporta i visitatori indietro nel tempo fino alla prima produzione della vettura, si ispira a un concessionario originale degli anni ’70. Al centro è collocato un modello particolarmente significativo di Classic Range Rover: la prima vettura in assoluto della pre-produzione del marchio, realizzata prima del lancio nel 1970, la “YVB 151H” esposta in un ambiente che esprime tutta la nostalgia degli anni ’70. Un’autentica celebrazione della prima Range Rover e delle radici del brand nel luxury design, questa vettura a due porte nel suo colore Olive Green originale viene presentata in una sala rivestita di legno con colori intensi e texture tattili.

NUOVA ha progettato componenti di arredo su misura per questo spazio, tra cui un divano rosso scuro, una versione rotonda del tavolo Enzo in marmo di Carrara bianco e sedie bespoke da ufficio. Dettagli di gusto retrò, come un acquario, reperti d’archivio e bozzetti originali, accentuano l’atmosfera d’epoca. Lo spazio è inondato da una luce calda proveniente da 44 faretti a soffitto su misura, che accentuano le iconiche linee e i sontuosi colori all’interno.

In un’esperienza multidimensionale, il tempo trascorso nel primo portale è accompagnato dalla performance di un’orchestra che suona una musica trasmessa da Dorothy, l’altoparlante cromato, ed è permeata di Grand Rose, una fragranza che ricorda l’incenso ed evoca i sentori degli anni Settanta con note di vecchie banconote e cuoio. NUOVA ha creato manufatti su misura per il viaggio nel tempo di Range Rover, insieme a componenti d’arredo in esclusiva; gli outfit per gli assistenti del “viaggio nel tempo” sono stati progettati in collaborazione con l’atelier di moda di lusso L’Equip, di Los Angeles, e si ispirano alle tenute da lavoro degli anni ’70 e al fashion britannico.

Da qui, i visitatori proseguono nell’arco temporale successivo. Il secondo capitolo rappresenta la vision attuale di Range Rover ed è uno spazio etereo e futurista caratterizzato da interni simili a una scatola luminosa prismatica, fiancheggiati da montanti verticali a specchio, che intendono rappresentare le varie sequenze temporali. Al centro dello spazio, inondato di luce, spicca l’ultimo modello Range Rover Autobiography di quinta generazione, simbolo di viaggi modern luxury. Realizzato con una finitura esterna metallizzata verde su misura, in omaggio al predecessore Classic, il connubio tra le due vetture e gli spazi intende sottolineare l’evoluzione e l’identità consapevoli del brand. Questo capitolo ispira un momento di riflessione, con sonorità ambientali e una fresca fragranza esclusiva Wet Stone che si diffonde in tutto lo spazio.