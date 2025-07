BYD e Inter, al via partnership strategica per la mobilità elettrica

BYD, il colosso cinese della mobilità elettrica, è il nuovo Global Automotive Partner dell’Inter. L’accordo, di durata triennale, è stato annunciato ufficialmente al BPER Training Center, lo storico centro sportivo nerazzurro, e rappresenta una delle più importanti sinergie recenti tra il mondo dello sport e quello dell’automotive sostenibile

Unire due realtà leader nei rispettivi settori, entrambe guidate da una visione pionieristica, dalla valorizzazione del talento e da un forte orientamento alla sostenibilità. È questo l'obiettivo della collaborazione tra l'Inter - che si porta dietro oltre 533 milioni di tifosi nel mondo, di cui più di 150 milioni solo in Cina - e la cinese BYD, punto di riferimento mondiale per i veicoli a nuova energia. L'azienda ha registrato 4,2 milioni di veicoli venduti nel 2024, in aumento del 41% rispetto all’anno precedente.

La partnership Nel concreto, la partnership prevede la fornitura di circa 70 veicoli - tra modelli BYD e del brand premium DENZA - per lo staff tecnico, il top management e i calciatori nerazzurri. Protagonista assoluta sarà la nuova BYD Sealion 7, che debutterà in una edizione speciale nerazzurra personalizzata con i colori e l'identità visiva del club. Il modello sarà disponibile anche in edizione limitata per i tifosi, rafforzando così il legame tra mobilità green e passione sportiva. Ma il progetto andrà oltre la semplice fornitura di auto: in cantiere iniziative dedicate al mondo dei tifosi, programmi esclusivi per l'acquisto e noleggio dei modelli elettrici BYD e contenuti digitali per rafforzare la fanbase a livello internazionale. Non a caso, la partnership si inserisce anche nella strategia di lancio di DENZA in Europa, dove l'Inter fungerà da ambasciatrice del marchio in un contesto premium, dinamico e multiculturale. BYD ha già consolidato la propria presenza nel calcio come partner ufficiale di UEFA Euro 2024, e con l'Inter aggiunge ora un partner stabile con cui costruire un percorso comune.