Honda, al via i “Test-Tour” 2025: in prova la nuova CB1000 Hornet

Tornano anche quest’anno i “Test-Tour” firmati Honda , con giornate dedicate a tutti gli appassionati delle due ruote per scoprire, e provare, le doti dinamiche della nuova Honda CB1000 Hornet. Il primo appuntamento è fissato per sabato 12 e domenica 13 aprile, a Bobbio, in provincia di Piacenza, presso la Hat Adventurefest.

Un'ora e mezza in sella alla Hornet: caratteristiche



I Test-Tour si snoderanno su percorsi ricchi di curve e in gruppi ristretti (con apripista esperti e marshall in coda) per prove della durata di un’ora e trenta su circa 70 km di percorso. Le strade degli altipiani piacentini offriranno lo scenario ideale per testare tutte le cinque modalità di guida della due ruote targata Honda. Protagonista del format è la nuova Honda a 4 cilindri da 152 CV (157 in versione SP), 104 o 107 Nm di coppia (a 11mila e 9mila giri) e un peso in ordine di marcia di 212 kg, con forcella a steli rovesciati (da 41 millimetri completamente regolabile) e monoammortizzatore posteriore, entrambi marchiati Showa. La versione SP è dotata di valvola RC allo scarico che si spalanca dopo i 5700 giri, in modo da dare più ossigeno al motore.



Test-Tour: 2 sessioni al giorno



Le giornate saranno organizzate su 2 turni sia al mattino che al pomeriggio (9:30/11:30, 11:30/13:30, 14:00/16:00 e 16:00/18.00), per dieci posti a sessione, sia il sabato che la domenica. I posti disponibili sono 40 al giorno. La quota di partecipazione è di 39 euro. Ogni sessione comprende l'utilizzo della moto, la benzina, un piccolo ristoro prima e dopo il Test-Tour, una pausa caffè a metà giro, una T-shirt della Southland Discoveries, partner Honda per le attività.