John Elkann, all'asta la Ferrari FF ispirata al nonno Gianni Agnelli

L’auto, pezzo unico in livrea blu personalizzata, è in vendita per 143mila euro su Collecting Cars. Motore V12 da 660 cavalli, interni su misura e soli 15.891 km percorsi. La vettura, tinta in un blu inedito e curata nei minimi dettagli, è un omaggio all’Avvocato

John Elkann, presidente di Stellantis e Ferrari, ha messo in vendita un modello FF del 2013, supercar altamente personalizzata appartenente allo stesso Elkann. La vettura è infatti all'asta sulla piattaforma Collecting Cars, specializzata in auto di pregio. L’annuncio riporta un prezzo iniziale di 143mila euro, ma l’unicità dell’esemplare e la sua provenienza potrebbero far lievitare l’interesse (e il valore) tra collezionisti e appassionati.

Caratteristiche uniche Questa Ferrari FF è una vera one-off: la carrozzeria sfoggia una tinta esclusiva, il “Pantone Nuovo Blu”, non presente nel catalogo ufficiale Ferrari, scelta come omaggio al nonno di Elkann, Gianni Agnelli, da sempre amante delle tonalità blu. A completare l’aspetto, cerchi in lega grigio metallizzato, pinze rosse e specchietti grigio chiaro. Anche l’abitacolo richiama la livrea, con interni in pelle e feltro, inserti in fibra di carbonio blu e dettagli grigio chiaro. Approfondimento Automotive, lo studio: mercato europeo in declino almeno fino al 2030

La vettura ha 12 anni ma poco più di 15mila km percorsi Sotto al cofano, la FF mantiene tutta la sua anima sportiva: monta un V12 da 6.3 litri capace di erogare 660 cavalli. Curioso il rivestimento in teak nero del bagagliaio, richiamo estetico al mondo nautico e alle GT anni ’60. Nonostante i dodici anni, l’auto è in condizioni eccellenti, con appena 15.891 km percorsi e un tagliando completo effettuato a gennaio 2024. Approfondimento La Ferrari elettrica, prezzo e data di presentazione della supercar