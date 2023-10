Priscilla, quello che c'è da sapere sul film sulla moglie di Elvis

priscilla, tutto sul film

Un amore vissuto sotto gli occhi indiscreti dei paparazzi, è il 1967 quando la coppia si sposa dopo un lungo e turbolento fidanzamento, dal loro amore nascerà Lisa Marie. Il film è un adattamento delle memorie Elvis and Me scritto da Priscilla Presley con Sandra Harmon e pubblicato nel 1985.

Sofia Coppola è tornata dietro la macchina da presa per raccontare la storia della coppia conosciutasi ad una festa e divenuta in breve tempo argomento dei giornali di tutto il mondo. A24 ha rilasciato il trailer del lavoro, presente nel video in apertura, mostrandone le prime immagini ufficiali. A guidare il cast Cailee Spaeny nel ruolo della protagonista e Jacob Elordi in quello della leggenda del rock ’n’ roll. La data di uscita della pellicola sul mercato statunitense è fissata per venerdì 3 novembre.