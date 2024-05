Elvis Presley, la nipote Riley Keough si batte per salvare Graceland

La modella e attrice, che ha ereditato la tenuta dalla madre Lisa Marie Presley, ha intentato una causa per fermare la vendita all’asta della storica dimora di famiglia a Memphis, da lei ritenuta una "truffa"

Riley Keough, nipote di Elvis Presley, ha intentato una causa per fermare la vendita all’asta di Graceland, la storica dimora del cantante a Memphis, in Tennessee, prevista giovedì 23 maggio. Keough, che ha ereditato la tenuta dalla madre Lisa Marie Presley, la figlia del re del rock scomparsa nel gennaio 2023, ha definito l’iniziativa una truffa e ha sostenuto che la presunta società dietro alla vendita, la Naussany Investments & Private Lending LLC, non esista e non vanti alcun diritto sulla proprietà. Finora, la modella e attrice è riuscita ad ottenere un ordine restrittivo, seppur temporaneo. “È traumatizzata da quello che sta succedendo”, ha dichiarato una fonte al New York Post. “Mai avrebbe pensato che una dimora storica potesse rischiare di finire nelle mani di un estraneo qualsiasi”. Nella giornata di oggi, mercoledì 22 maggio, è prevista un’udienza sul caso.



"DOCUMENTI FALSI" Secondo la società di investimenti Naussany Investments, Lisa Marie Presley avrebbe ottenuto da loro un prestito di 3,8 milioni di dollari e avrebbe concesso come garanzia proprio la proprietà di Graceland. “Questi documenti solo falsi”, si legge nei documenti legali di Keough, ottenuti dalla CNN. “Lisa Marie Presley non ha mai preso in prestito denaro da Naussany Investments e non ha mai ipotecato la proprietà di Graceland”. Inoltre, il notaio che avrebbe stipulato l’atto del prestito ha affermato di “non aver mai incontrato Lisa Marie Presley, né di aver autenticato alcun documento per lei”, e secondo i legali della nipote di Elvis la stessa Naussany Investments “sembra essere un falso ente creato allo scopo di frodare”. Anche la Elvis Presley Enterprises, la società che gestisce Graceland, “può confermare che queste affermazioni sono fraudolente. Non c’è alcuna vendita all’asta. In poche parole, la controquerela che è stata intentata ha lo scopo di fermare la truffa”. approfondimento Addio Lisa Marie Presley, la figlia di Elvis aveva 54 anni. FOTOSTORIA

LA STORIA DI GRACELAND Elvis aveva acquistato la villa di Graceland per poco più di 100mila dollari nel 1957, anno dell’uscita di successi come Blue Christmas e All Shook Up. Nel 1977, dopo la morte del cantante, la figlia Lisa Marie aveva ereditato la dimora, che nel 1982 aveva trasformato in un museo visitato ogni anno da centinaia di migliaia di fan. approfondimento 27 agosto 1965: la notte in cui Elvis incontrò i Beatles