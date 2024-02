Eternity, Alessandro Bilotta: "Siamo tutti sullo stesso palcoscenico"

I fumetti non sono mai solo fumetti. Sono strumenti per raccontare storie, sviscerare concetti, esprimere idee. Così Eternity, serie di Sergio Bonelli Editore, è un'opera complessa e composita, il ritratto di un uomo cinico e apparentemente portatore di una atarassia pressoché totale ma anche l'occasione per parlare dei mali della società e dell'ossessione dell'essere umano per l'immortalità. Scritta da Alessandro Bilotta e disegnata da alcuni dei migliori fumettisti italiani (Sergio Gerasi, Matteo Mosca e Francesco Ripoli), coi colori di una straordinaria Adele Matera, Eternity è tra le migliori serie a fumetti uscite in Italia negli ultimi anni. Ne abbiamo parlato a Lucca Comics & Games con il suo sceneggiatore.

Mi hanno detto sì da subito perché cercavano cose nuove, fuori dalle loro storie classiche, per questa nuova linea che è Audace. Io ho proposto la mia idea e già solo parlandone ci siamo appassionati. Come nasce, è difficile dirlo. Alcune idee vengono da riflessioni molto astratte e concettuali presenti all’interno della serie: la voglia di parlare di ossessione per l’eternità, per il non morire mai, e poi un certo fascino che ho per le figure del mondo dello spettacolo, e per mondo dello spettacolo intendo cinema, tv, arte ma anche politica e religione, che soprattutto a Roma rappresentano due palcoscenici al pari dei precedenti. E in realtà oggi siamo tutti su questo palcoscenico e sembra che tutti viviamo – come dico in una storia – non credendo più che ci sia un Paradiso, così cerchiamo di guadagnarcelo in terra. Viviamo senza più preoccuparci, cercando di allontanare il pensiero della morte e di cosa c’è dopo, e tutti vorremmo essere considerati immortali da viventi.

I personaggi principali non sono particolarmente positivi e il mondo in cui si muovono è un mondo cinico. Si ritrova un po’ di ingenuità e umanità nelle figure meno centrali, come Lucrezia nel primo volume. Essendo Eternity ambientata in un’ucronia che però è tanto simile al nostro presente, esprime un po’ la visione che hai tu del mondo di oggi?

Sono tutte cose che faccio in maniera un po’ inconscia ed è difficile metterle a fuoco, però io non voglio avere una visione pessimistica dell’umanità e non ce l’ho. D’altronde quella che vediamo qui non è che si possa dire rappresentativa dell’umanità reale. Però questa ossessione per l’eternità e per lasciare un segno nella vita penso che possa nascere solo in contesti malati e portare solo a qualcosa di negativo. E forse anche le figure più positive di cui parli sono figure che anche solo sfiorando questi mondi non possono che esserne travolte.

Personalmente provo una fascinazione impressionante per Alceste, un personaggio che ha tutte le caratteristiche per diventare iconico, con la sua sigaretta sempre accesa, persino sotto la doccia. Un personaggio che non è nemmeno un antieroe ma un eroe, con l’alfa privativa, senza nessuna qualità positiva. Eppure è un personaggio con cui mi risulta impossibile non empatizzare. Come mai, secondo te?

Da un lato, ragionando da lettore, il suo fascino risiede in una cosa che un po’ vorremmo tutti e che ci colpisce sempre: il saper essere sopra le cose, non farsi toccare, restare impassibili. Sai che nulla potrà scalfirlo, in senso positivo ma anche in senso negativo. Un’altra cosa interessante per spiegare questa specie di empatia è che il personaggio che ci attira ci fa avvicinare a lui e poi per forza di cose cominciamo a scavarlo, lui comincia a raccontarsi, emerge una tridimensionalità dietro quella bidimensionalità apparente, e questa cosa non può che farci far tifare un po’ per lui, che emerge in qualcosa di terrificante e il modo in cui forse è anche un po’ uno scudo.