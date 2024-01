Carnevale di Putignano, tutto pronto per l’edizione 630: il programma

Gli ospiti speciali saranno Amadeus e Giovanna Civitillo. Parteciperanno da protagonisti al grande Closing Party del 17 febbraio, inaugureranno e seguiranno la sfilata e sarà, poi, proprio Amadeus a premiare in serata i vincitori del concorso dei carri allegorici di questa edizione ascolta articolo

Tutto pronto a Putignano per un “Carnevale da Capogiro”. Ricchissimo il programma di eventi e i nomi eccellenti del panorama artistico Italiano. Gli artisti in programma sono: Alan Sorrenti, Jo Squillo e Double Dee (Danny Losito) che saranno protagonisti del Revival Party di apertura il 4 febbraio; il rapper ERNIA che si esibirà domenica 11 febbraio; i Terraross nella serata del Martedì Grasso con uno spettacolo esclusivo presentato su una postazione luminosa molto speciale; e i DJ Albertino e Fargetta che animeranno la notte del Closing Party. (L'EDIZIONE 2023 - LA SFILATA DEI CARRI)

Le dichiarazioni “Sono 630 anni di storia vanno celebrati e festeggiati in grande stile, - ha evidenziato la presidente del Carnevale di Putignano, Carmela Curci - per questo siamo particolarmente felici degli artisti coinvolti e del programma realizzato, in attesa di poter comunicare anche chi saranno gli ospiti speciali di questa edizione. Il Carnevale di Putignano continua a crescere, a diventare una manifestazione che, senza dimenticare le sue antiche origini, anzi valorizzandole, punta con decisione al futuro e di questo siamo molto fieri”. A fare da cornice al Carnevale con le parate dei Giganti di Carta e dei gruppi mascherati saranno anche le installazioni. Fra queste, è pronta a diventare iconica dell’edizione 2024 L'illuminante Macchina del Tempo, opera imponente realizzata interamente in luminarie artistiche, che darà il benvenuto ai visitatori, alle maschere e ai carri in parata. approfondimento Carnevale 2024, quando inizia: le date e i giorni di vacanza

Gli ospiti speciali Gli ospiti speciali saranno Amadeus e Giovanna Civitillo. Parteciperanno da protagonisti al grande Closing Party del 17 febbraio, inaugureranno e seguiranno la sfilata e sarà, poi, proprio Amadeus a premiare in serata i vincitori del concorso dei carri allegorici di questa edizione. Il momento più atteso dagli artisti e dagli operatori del Carnevale di Putignano come dal numeroso pubblico. “Amadeus ha scelto di rappresentare il nostro carnevale in occasione di questo importante anniversario, un grande onore per noi, per Putignano e per tutti gli amanti del Carnevale –ha proseguito Curci –. Uno dei volti più amati della televisione italiana, una persona con competenze artistiche e umane che ben si sposano con la nostra manifestazione in cui arte, cultura, spirito di comunità e spontaneità si fondono in modo perfetto da ormai 630 anni, divenuta di recente anche appuntamento di prestigio e di grande attenzione mediatica”. approfondimento Al carnevale di Putignano sono tornati i giganti di cartapesta

Gli eventi di punta Quattro le sfilate-evento del Carnevale di Putignano con i maestosi carri in cartapesta, le maschere di carattere e i gruppi mascherati, a cui si uniranno lungo il percorso tanti particolari artisti di strada. Per ogni giornata un ricco programma di intrattenimento con finale in musica: Domenica 4 febbraio si fa festa con un REVIVAL PARTY: start eventi alle ore 11.00; inizio della 1^ grande parata alle ore 15.30; Live di Alan Sorrenti, Jo Squillo, Double Dee (Denny Losito) dalle ore 18.30 sull’Amaro Mediterraneo Stage in piazza Principe di Piemonte; alle ore 21.00 Show Radio Carro “La ruota del tempo” con DJ set; a seguire show a cura di Autodromo Club;

Domenica 11 febbraio THE GREATEST SHOW: start eventi alle ore 10.00; inizio parata alle ore 11.00; Show Radio Carro “La ruota del tempo” con Radio Live; dalle ore 18.30 show con ERNIA + Urban Legend sull’Amaro Mediterraneo Stage in piazza Principe di Piemonte; a seguire show a cura di Autodromo Club;

Martedì 13 febbraio TONN TONN TONN PARTY: start eventi alle ore 11.00; inizio parata alle ore 19.00; Show Radio Carro “La ruota del tempo” con Radio Live; in serata spettacolo speciale dei Terraross “Tïembë e Fraschë - Popolare, dal passato al futuro”;

Sabato 17 febbraio il grande CLOSING PARTY: start eventi dalle ore 15.00; inizio parata alle ore 19.00 con due ospiti speciali; Show Radio Carro “La ruota del tempo” con Radio Live; alle ore 21.00 la premiazione e a seguire il DJ Set live di Albertino e Fargetta sull’Amaro Mediterraneo Stage. approfondimento A Sciacca quest'anno il Carnevale sfila in primavera. VIDEO

Carri e maschere in concorso I carri in concorso Carta…Pestando – Titolo dell’opera “Questo mondo e l’altro”

Carteinregola – Titolo dell’opera “RewAInd!”

Con le mani – Titolo opera “ChickPeace & Love

Carta e Colore – Titolo dell’opera “Revolution”

Carta Bianca – Titolo dell’opera “Retrofuturistico”

Chiaro e Tondo – Titolo dell’opera “Le carillon d’époque” Carri fuori concorso Una befana così… del Maestro Cartapestaio Franco Giotta

Il Radio Carro “La ruota del tempo” realizzato da associazione Farinella e Ball Rer e Cant approfondimento Carnevale 2023, a Putignano è tutto pronto per il gran finale

Maschere in concorso Non calpestate i fiori – di Stefano Catera e Davide Sante Maschitelli



Golgonda – di scuola De Gasperi

Badesse nella storia, la gabbia della clausura – di Alessandro Campanella

La magia delle parole – di Angelo Calicchio

Rottax – di Gianfranco Guarnieri Gruppi mascherati in concorso Maskreamoci – di ASD Kreative

Bibbidi bobbidi bu… con farinella fai ciò che vuoi tu – di La Zizzania

I have a dream – di I.C. De Gasperi

Mille followers per ri…fare l’Italia – di Il Coriandolo

Che sia rosso oppure blu… e se donassi anche tu?- di Fidas approfondimento Carnevale Puglia, carro con persone vestite da cassa di birra Peroni