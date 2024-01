Carnevale 2024, quando inizia: le date e i giorni di vacanza

Dopo il periodo natalizio non bisognerà attendere molto per le prossime feste. A partire dal giovedì grasso che cade l'8 febbraio, ecco una panoramica sui giorni di festa in Italia

Le vacanze regione per regione

Veniamo quindi alle specifiche regione per regione, considerando che alcune rimandano la decisione al collegio dei diversi istituti scolastici. Vacanze previste il 12 e 13 febbraio per Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Lombardia (con l’aggiunta del 16 e 17 febbraio per il rito ambrosiano). Dal 12 al 14 febbraio festa invece per Friuli-Venezia Giulia, Molise, Valle d’Aosta e Veneto, mentre in Piemonte si va dal 10 al 13 febbraio. Solo 13 febbraio di vacanza in Sardegna, nella provincia autonoma di Trento invece si va addirittura dall’8 al 13 febbraio, 12-16 febbraio a Bolzano.