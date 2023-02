Carnevale 2023, a Putignano è tutto pronto per il gran finale

Putignano si prepara a salutare, questa volta per davvero, la 629esima edizione del suo Carnevale, tornato come non mai protagonista del panorama nazionale dell’intrattenimento. Dopo il successo del martedì grasso, è tutto pronto per la chiusura di questa edizione che si terrà sabato 25 febbraio (TUTTE LE INFO SUL SITO UFFICIALE).

Il programma di sabato

L’evento di sabato 25 si ispira a “U’ Conzl”, il rito della tradizione che richiama amici e parenti a consolare i familiari del caro estinto. Ad essere consolati per la scomparsa del Re Carnevale saranno in questo caso i putignanesi e tutti gli amanti della festa pronti a darsi appuntamento per un’ultima serata di festaggiamenti nel cuore della cittadina a sud di Bari.

Sin dal primo pomeriggio l’area evento proporrà attrazioni e occasioni di intrattenimento presso il Villaggio delle Fiabe con la Casa di Marzapane e l’installazione dell’Albero delle Fiabe, mentre i carri in cartapesta saranno già posizionati sul percorso. Dalle ore 15.00 il via alla musica e al divertimento anche sul Local Stage in Largo Porta Nuova e alle ore 16.00 sono previsti i laboratori animati per bambini (prenotazione al 328.8939456).