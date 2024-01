Mostre d'arte e i musei gratis a Bologna da non perdere a gennaio 2024

Diverse le mostre e gli appuntamenti in programma in questo mese di gennaio a Bologna. Da "Giovanni Masotti. Turbamenti ed estasi" ad "Animali fantastici. Il giardino delle meraviglie"

L'Associazione Bologna per le Arti presenta a Palazzo d’Accursio fino al 14 febbraio "Giovanni Masotti (1873-1915). Turbamento ed estasi" una mostra curata da Francesca Sinigaglia e Isabella Stancari che si propone di ricostruire la vita e l’operato del pittore, celebrando i 150 anni dalla nascita e redigendo, per la prima volta, un catalogo delle opere conosciute.

Animali fantastici. Il giardino delle meraviglie



A Palazzo Albergati fino al 5 maggio è visitabile la mostra "Animali fantastici. Il giardino delle meraviglie". Rappresenta una nuova frontiera dell’intrattenimento, in cui si fondono animali, arte, magia, divertimento e sogno. Il museo si trasforma in un immenso spazio aperto, in cui gli animali trovano il loro habitat ideale, accogliendo tutti, grandi e piccoli, esperti d’arte e curiosi.

In arte, Milva

Fino al 4 febbraio 2024 è visitabile la mostra "In arte, Milva" al Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna. Maria Ilva Biolcati, in arte Milva, ha attraversato da protagonista oltre cinquant'anni di storia italiana. Dalla provincia ferrarese di Goro fino a uno dei templi del teatro italiano (il Piccolo Teatro di Milano), passando per Parigi, la Germania, la Grecia, il Giappone, Milva ha lasciato un segno nel mondo dello spettacolo e del costume, in molteplici generi.

Guercino nello studio

Fino all'11 febbraio 2024, alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, è allestita la mostra "Guercino nello studio". Curata da Barbara Ghelfi, Raffaella Morselli e dallo staff del museo, la mostra è incentrata sulla figura dell’artista e sulla complessa trama di relazioni che lo legarono ai suoi collaboratori e alla clientela, indagate anche alla luce di inedite testimonianze d’archivio.

Mostra Andreas Gursky. Visual Spaces of Today

Alla Fondazione MAST chiude il 7 gennaio la mostra curata da Urs Stahel insieme al fotografo tedesco Andreas Gursky. La mostra antologica, la prima in Italia dell’artista, segna l’inizio della celebrazione di due ricorrenze: i 100 anni dell’impresa G.D e i 10 anni di Fondazione MAST.