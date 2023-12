Le mostre d'arte e i musei gratis a Venezia da non perdere a gennaio

Porte aperte a Venezia in tutti i musei in questa prima domenica del mese di gennaio, a partire dalle collezioni di recente acquisizione quale la donazione Gemma De Angelis Testa alla Galleria d'arte moderna di Ca' Pesaro, o il recente riallestimento delle collezioni di Mariano Fortuny nell'omonimo Palazzo.

Diverse le mostre in programma in questo mese di gennaio a Venezia . Domenica 7 gennaio torna l'atteso appuntamento con i musei gratis.

Murano: Upcycling Glass

Quaranta opere realizzate dai maestri vetrai dell’isola con vetro industriale riciclato, un materiale con cui non si è soliti lavorare: alla Sala Nove (Sala Brandolini) del Museo del Vetro di Murano è in mostra Murano: Upcycling Glass. Quindici i maestri vetrai che si sono messi in gioco dimostrando che anche dai rifiuti in vetro possono nascere splendide opere d’arte. Prorogata fino al 29 febbraio 2024.

Raghav Babbar: Layers of Life

Questa mostra è la prima personale di Raghav Babbar organizzata fuori Londra, dove attualmente lavora e risiede. Profondamente autobiografica, Raghav Babbar: Layers of Life è pervasa da una delicata malinconia per la madrepatria dell’artista, espressa attraverso una selezione delle sue opere più recenti. Fino al 28 gennaio.

Marcel Duchamp e la seduzione della copia

La Collezione Peggy Guggenheim presenta "Marcel Duchamp e la seduzione della copia", la prima, grande personale che il museo dedica a Duchamp, tra gli artisti più influenti e innovativi del Novecento, storico amico nonché consigliere della mecenate americana Peggy Guggenheim. L'esposizione presenta una sessantina di opere realizzate tra il 1911 e il 1968, provenienti da istituzioni quali la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, il Philadelphia Museum of Art, il Museum of Modern Art di New York, il Solomon R. Guggenheim Museum di New York. Fino al 18 marzo, ingresso a pagamento.