Le mostre d'arte e i musei gratis a Milano da non perdere a gennaio

Diverse le mostre in programma in questo mese di gennaio a Milano. Domenica 7 gennaio torna l’atteso appuntamento con i musei gratis. (LE MOSTRE A ROMA - LE MOSTRE A NAPOLI)

Gli eventi

Musei gratis

Per questa prima domenica del mese, 1° gennaio, sono diversi i musei gratis anche a Milano. Con la possibilità per famiglie e turisti di poter vistare le mostre in programma.

Pier Fausto Bagatti Valsecchi e l’architettura di paesaggio

Al musep Bagatti Valsecchi fino al 25 febbraio 2024 si può visitare la mostra “Pier Fausto Bagatti Valsecchi e l’architettura di paesaggio”, dedicata appunto all’architetto Pier Fausto Bagatti Valsecchi (1929-2023), recentemente scomparso, e al suo eccezionale archivio dedicato al mondo dell’architettura di paesaggio e ai giardini.

Moroni (1521 – 1580). Il ritratto del suo tempo

Fino al 1° aprile 2024 alle Gallerie d’Italia - Milano, museo di Intesa Sanpaolo, è visitabile la mostra "Moroni (1521 – 1580). Il ritratto del suo tempo".m L’esposizione, la prima dedicata alla carriera di Giovan Battista Moroni, presenta oltre 100 opere tra disegni, libri, medaglie, armature, ma soprattutto dipinti provenienti da prestigiosi musei internazionali.