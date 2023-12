Elf on the Shelf, storia e curiosità sull'elfo di Babbo Natale

È un'usanza americana nata poco più di 10 anni fa dal libro, “The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition“, scritto da Carol Aebersold e dalla figlia Chanda Bell. Il racconto parla di queste creature magiche che fanno visita ai più piccoli fino alla vigilia di Natale facendosi trovare in posizioni buffe, lasciando un messaggio o un piccolo dono, persino facendo qualche dispetto