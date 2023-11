Il Natale è in arrivo ed è ora di pensare alle decorazioni per casa. Twinkly - famosa per le sue luci decorative smart - presenta quest’anno una nuova linea di catene LED alimentate a USB-C in quattro forme: si può scegliere, infatti, tra “Pearls”, “Stars”, “Candles” e “Hearts”. Abbiamo provato il modello con le lucine a forma di cuore, ecco tutte le caratteristiche

(di Daniele Semeraro)