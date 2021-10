Abbiamo provato il sistema di luci connesse per arredare le case, gli uffici, i locali all’aperto o al chiuso. Idea di un’azienda italiana, sono molto semplici e intuitive da gestire, sono connesse in Wi-Fi o tramite Bluetooth al cellulare e si possono comandare anche a distanza o con l’assistente vocale

Sono tanti i prodotti commercializzati da Twinkly, noi abbiamo provato forse i due più popolari: Flex e Strings . Il primo è una sorta di tubo flessibile (venduto in diverse lunghezze e con un diverso numero di lampadine) che permette, appeso al muro, fissato su un mobile o su un balcone, di arredare gli ambienti con la luce. L’installazione è molto semplice: all’interno della confezione troviamo tutte le indicazioni per montarlo e anche tutti i ganci e i chiodini per fissarlo al muro e creare forme e curve; il secondo è invece probabilmente il prodotto più acquistato soprattutto in questo periodo: si tratta delle luci per l’albero di Natale. Una volta installate le luci la configurazione è semplice e immediata. Tutto viene svolto tramite l’app di Twinkly che permette il collegamento tramite Wi-Fi (in questo modo le luci saranno sempre connesse a internet) oppure tramite il Bluetooth del cellulare. La prima cosa da fare quando si aggiunge all’app un gruppo di luci è effettuare la mappatura: attraverso una procedura guidata e un sistema di computer vision la fotocamera del cellulare rileva l’esatta posizione di ogni singolo led e riconosce come abbiamo installato il prodotto. In questo modo sullo schermo dello smartphone vedremo riprodotta la forma esatta dei nostri led e potremo creare giochi di luce nel giusto orientamento e appropriati alla forma da noi installata.

Il Natale inizia ad avvicinarsi e una casa, un balcone, un albero di Natale decorati con luci intermittenti sono la passione di tantissime persone. Twinkly , con le sue luci smart e connesse, è in grado di trasformare questa passione in una vera e propria arte. L’azienda italiana, nata nel 2016 e operante in quaranta mercati mondiali, offre infatti una vasta gamma di soluzioni per arredare con la luce tutto l’anno, e in maniera particolare durante il periodo natalizio, la casa, il terrazzo, il giardino ma anche l’ufficio, il bar, il ristorante. Le luci, a led, offrono una combinazione illimitata di colori e giochi di luce e sono tutte comandabili dallo smartphone, anche a distanza.

Cosa si può fare con le luci

Con Twinkly è possibile creare una serie davvero infinita di decorazioni: da quelle natalizie a quelle di Halloween a giochi di luce per illuminare negozi, uffici, locali all’aperto o al chiuso. Le luci si comandano attraverso l’app, attraverso cui è possibile scegliere gli effetti e modificarne i colori, l’intensità e la velocità. Inoltre è possibile scaricare nuovi effetti dal web oppure crearne di nuovi partendo da zero. E ancora: attraverso l’app è possibile creare playlist di effetti che variano durante il giorno, è possibile accendere e spegnere le luci a distanza e anche scegliere degli orari di accensione e spegnimento; infine, è possibile associare Twinkly a un assistente vocale Alexa o Google Home. E per chi ha spazi grandi? Nessun problema: l’app è in grado di raggruppare più prodotti e farli illuminare in maniera sincronizzata, ad esempio se abbiamo un grande albero o se vogliamo far accendere e spegnere all’unisono l’albero e le luci sul balcone.

Twinkly Music



Ultimo arrivato della famiglia Twinkly è Twinkly Music: si tratta di una sorta di pennetta Usb che permette di far accendere e spegnere le luci a suon di musica. L’installazione è molto semplice: la pennetta va alimentata (tramite un adattatore Usb, un pc, un dock, etc…) e va posizionata in prossimità di una fonte musicale (noi, ad esempio, l’abbiamo posizionata vicino a un altoparlante smart di Alexa): a quel punto basta aggiungere la funzionalità Twinkly Music all’app Twinkly e automaticamente le luci si accenderanno e spegneranno in base al tipo di musica riprodotta o anche alle voci, alle risate, agli applausi captati dalla pennetta.