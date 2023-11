Lo spot di Natale più bello? Lo ha realizzato un pub in Irlanda

“Non ci sono estranei qui, solo amici che non hai ancora incontrato”. La citazione di William Butler Yeats poeta e drammaturgo irlandese, fa da sfondo a quello che il “ The Guardian ” ha definito “lo spot di Natale più bello di quest’anno”. Lo ha realizzato il Charlie’s Bar, un pub storico di Enniskillen in Irlanda del Nord, è costato appena 700 sterline ed è stato realizzato con un iPhone. Ottenendo un notevole riscontro in termini di visualizzazioni sui social, tra TikTok ed Instagram.

Lo spot

“Il Natale può essere un momento gioioso per alcuni e dolorosamente difficile per altri. Una cosa è certa: riceverai sempre un caloroso benvenuto quando varcherai le nostre porte. Saremo aperti il giorno di Natale, quindi se sei solo durante le festività, vieni a fare una chiacchierata da noi”, recita il resto della descrizione del video. Nello spot protagonista è Martin McManus, 73 anni, membro di un gruppo teatrale amatoriale locale, insieme ad altri due attori della zona, Meagan Daley e Alex Middlemass con il cane Missy. McManus interpreta proprio un signore anziano che, nel giorno di Natale, si ritrova completamente solo. Con aria triste, l’uomo si reca prima al cimitero per deporre dei fiori su una tomba poi, la sua giornata prosegue ma sembra venir ignorato dalle persone che incontra. Alla fine decide di entrare nel pub dove, invece, tutto cambia. L’uomo riceve un festoso benvenuto, mentre una giovane coppia insieme al loro cagnolino fa amicizia con lui. Sullo sfondo, ecco la colonna sonora “People Help the People” di Birdy. E sui social è stato un profluvio di commenti entusiastici: “E’ fantastico!”, "questo spot mi ha commosso", si può leggere, ad esempio, su TikTok, dove in poche ore il video ha superato le 500mila visualizzazioni.