Acceso l'albero di Natale al Rockefeller Center di New York. Video

La cerimonia di accensione dell'albero di Natale del Rockefeller Center a New York si è tenuta il 29 novembre e ha segnato l'inizio della stagione festiva 2023. L'albero di quest'anno è stato fornito da Matt e Jackie McGinley di Vestal, New York, ed è alto oltre 24 metri. La cerimonia si è tenuta per la prima volta nel 1933, mentre la pista di pattinaggio sul ghiaccio sottostante è stata inaugurata nel 1936.

Curiosità

Nel 1997 l’abete, proveniente da Stony Point, a New York, viaggiò in barca lungo il fiume Hudson fino a 30 Rock, mentre l’anno successivo l’albero, proveniente da Richfield, in Ohio, fu trasportato in città su quello che allora era il più grande aereo da trasporto del mondo. Ma il pino più grande mai installato al Rockefeller Center fu quello del 1999, quando arrivò un esemplare alto 30 metri, mentre la prima stella di cristallo Swarovski fu posta nel 2004.