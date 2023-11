Campionato panettoni 2023, medaglia d'oro a Francesco Belli

"Dietro c’è una ricerca continua, che fai confrontandoti con chi, come te, ricerca l’eccellenza", ha dichiarato il pasticcere di Valecchi, locale di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze

Il pasticcere Francesco Belli ha vinto la medaglia d'oro al Campionato mondiale per il Miglior panettone del mondo 2023, concorso la cui finale si è svolta a Napoli il 19 e il 20 novembre. Per la categoria "panettone classico" erano stati selezionati 30 maestri pasticceri, dai 200 partecipanti al concorso. Peso, colore, profumo, alveolatura, sofficità, taglio e setosità sono stati i criteri per valutare i panettoni.

"Dietro al panettone c'è una ricerca continua"

Per raggiungere un risultato come la medaglia d’oro non basta scegliere la "frutta candita o i materiali più buoni del mondo – ha spiegato Belli a La Nazione -. Dietro c’è una ricerca continua, che fai confrontandoti con chi, come te, ricerca l’eccellenza. E la Federazione ti permette appunto questo tipo di confronto. E poi c’è tanto studio. A settembre ad esempio ho fatto un corso privato da uno dei più grani lievitisti al mondo". Dietro al risultato ottenuto c’è infatti un grande lavoro e il livello di competizione è altissimo. "Anche se fai un prodotto valido non è detto che raggiungi l’oro. Le sottigliezze sono tante, la giuria tiene conto di ogni minimo particolare", ha sottolineato Belli aggiungendo che "un'ulteriore grande soddisfazione è stato quando il presidente della Fipgc, Matteo Cutolo mi ha detto: 'Io comprerei il tuo panettone'".