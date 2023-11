Natale 2023, prezzi alle stelle per panettone: +37% su industriali

L'allarme del Codacons

Già l’anno scorso il Codacons aveva lanciato l’allarme segnalando un aumento dei prezzi, per panettoni e pandori industriali, del 37 % rispetto al 2021 e del 10% per quelli artigianali. “Ci aspettiamo un trend di crescita anche questo Natale — ha sottolineato Stefano Tiberga di Codacons Lombardia — e riportiamo anche un’altra tendenza: molti consumatori per risparmiare acquistano i panettoni in versione ridotta rispetto a quelli da un chilo”. “La botta grossa è arrivata a Natale scorso – gli fa eco Matteo Cunsolo, presidente dell’Associazione panificatori di Confcommercio Milano-. A causa del conflitto sono salite le spese sia per le materie prime sia per l’energia. Quest’anno io e i miei colleghi non ce la sentiamo di apportare ulteriori aumenti; quindi, i prezzi finali di vendita al pubblico saranno all’incirca in linea con il 2022. Anche se per noi panificatori le spese non sono diminuite, anzi: cerchiamo di assorbire i costi per non incidere troppo sulle tasche dei consumatori”.