Libri, ecco il volume: “Vendere pubblicità. Un mestiere meraviglioso”

Alessandro Tavallini e Alessandro Maggioni sono gli autori di questo libro che promuove un lavoro che in pochi conoscono, ma che potrebbe diventare parte del futuro dei giovani. Pubblicato da Fausto Lupetti Editore, è disponibile nelle librerie e negli store on line

La vendita di spazi pubblicitari assume quindi un valore che va oltre l’esito positivo della trattativa e persegue una mission più ampia, che impatta sulla società: costruisce connessioni durature e influenza il modo in cui milioni di persone percepiscono le marche con cui ogni giorno entrano in contatto.

In copertina, un’elaborazione firmata dal creativo Lele Panzeri, di Benjamin Franklin, scienziato, politico e grande innovatore del 700, presente sulle banconote da 100 dollari, in versione ammiccante, metafora di una professione promettente e un successo garantito. Il libro poggia infatti su questa certezza, entrare nel mercato delle vendite pubblicitarie oggi vuol dire aprirsi una finestra sul mondo delle aziende che operano in settori diversi, conoscere le loro strategie di marketing, stringere relazioni interessanti e avere accesso a informazioni e obiettivi di mercato, svolgendo un lavoro di contatto quotidiano, consapevoli di poter essere determinanti nel successo delle imprese.

La professione

Un expertise che fa parte dell’evoluzione di questa professione è anche la capacità di padroneggiare una gamma sempre più ampia di strumenti e tecnologie, diventando ADV Sales Specialist, un nuovo title* che ingloba la conoscenza dei vari media e le rispettive logiche di comunicazione, imprescindibili per contribuire alla realizzazione di campagne pubblicitarie efficaci. Una professione in cui anche le soft skill giocano un ruolo determinante per poter dialogare con il cliente e dimostrare, dati alla mano, la qualità del lavoro svolto e i risultati prodotti, sviluppando contemporaneamente quel “saper fare” che consente di intrattenere una serie di relazioni proficue per tutte le parti coinvolte, basate su ascolto, empatia e fiducia reciproca.

Si parla di una figura professionale che non verrà mai soppiantata, anzi avvalorata, dalla tecnologia e dall’AI. Insieme alle hard skill e all’aggiornamento permanente, convivranno l’aspetto emotivo, emozionale, empatico e la relazione umana, che rappresenteranno sempre più l’elemento distintivo e di successo di ogni Advertising Sales Specialist.

Il volume “Vendere pubblicità. Un mestiere meraviglioso” è una guida alla professione del giovane ADV Sales Specialist ed una lettura di utile aggiornamento anche per i professionisti con esperienza. Uno strumento che offre informazioni pratiche e concrete per l’esercizio quotidiano della professione, spaziando dai consigli applicabili nella gestione della vendita di spazi pubblicitari, alla relazione con i clienti e nella risoluzione delle criticità quotidiane, divenendo un ponte tra teoria e pratica.

Le dichiarazioni degli autori

“É un lavoro pressoché sconosciuto, ma che si rivela molto interessante per i giovani intenti a progettare il loro futuro. Le prospettive di crescita e di responsabilità nel nostro job marketplace nazionale sono tali da indurre alcune università a iniziare a esplorare il nostro campo e a preparare nuove generazioni ad affrontare questa sfida - dichiara Alessandro Maggioni Presidente FCP Cinema e Managing Director di DCA, concessionaria pubblicitaria esclusiva e joint venture dei circuiti THE SPACE CINEMA e UCI”.

"Siamo entusiasti di poter condividere la nostra esperienza con chi è interessato a questo mestiere affascinante. - prosegue Alessandro Tavallini, Media Sales Director di Grandi Stazioni Retail - Il nostro libro vuole essere una guida essenziale per giovani aspiranti professionisti delle vendite pubblicitarie, per eccellere in un mondo in continua evoluzione. Ed è anche estremamente utile per chi si trova a un bivio nella propria carriera e desidera esplorare nuove opportunità professionali nel settore delle vendite pubblicitarie”.

Il volume tratteggia, attraverso le testimonianze di autorevoli protagonisti del mercato dell’ADV, le qualità del “migliore Advertising Sales Specialist” e si conclude con un pratico glossario dei termini utilizzati nel linguaggio pubblicitario.