La Commissione Europea approva l'utilizzo di farina di larve trattata

Lifestyle

Non solo farina di grillo, ecco quali insetti mangiamo

La commercializzazione di insetti a scopo alimentare è resa possibile in Europa dall'entrata in vigore dal primo gennaio 2018 del regolamento Ue sui 'novel food', che permette di riconoscere gli insetti interi sia come nuovi alimenti che come prodotti tradizionali da Paesi terzi. Ma frammenti di alcuni esemplari finiscono già nelle nostre pietanze senza che ne siamo a conoscenza

Dopo il via libera ai grilli, con cui sulle nostre tavole arriva l'Acheta domesticus, l'innocuo grillo domestico, la Commissione Ue ha autorizzato la società Ynsect NL B.V. a immettere nel mercato europeo come alimento le larve del verme della farina minore (Alphitobus diaperinus) congelate, in pasta, essiccate e in polvere

Per quanto riguarda i grilli, la Commissione aveva chiesto, l'8 luglio 2020, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare di effettuare una valutazione in merito. Il 23 marzo 2022 l'Efsa ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus intero quale nuovo alimento. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale comunitaria