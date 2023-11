Svelata la Guida Michelin Italia 2024: i top 13 ristoranti stellati

La cerimonia "Star Revelation Italia" si è tenuta al Teatro Grande di Brescia, alle porte della Franciacorta. Sono tredici i ristoranti italiani che nel 2024 hanno le ambite 3 Stelle Michelin, cinque i nuovi due Stelle e 26 i ristoranti che ottengono il riconoscimento "una stella Michelin". Sono tredici, poi, i ristoranti che fanno ingresso nella lista "Stella verde Michelin". In totale, i ristoranti stellati presenti nella guida sono 395. Tra le 33 novità, sono 11 gli chef con età uguale o inferiore ai 35 anni ascolta articolo

È stata presentata la Guida Michelin Italia 2024, il rating - arrivato alla 69esima edizione - che assegna le ambite stelle ai ristoranti della Penisola delineando di anno in anno il firmamento dell'alta cucina. La cerimonia "Star Revelation Italia" si è tenuta al Teatro Grande di Brescia, alle porte della Franciacorta. Sono tredici i ristoranti italiani che nel 2024 hanno le ambite 3 Stelle Michelin, cinque i nuovi due Stelle e ventisei i ristoranti che ottengono il riconoscimento "una stella Michelin". Sono tredici, poi, i ristoranti che fanno ingresso nella lista "Stella verde Michelin", a testimoniare una ristorazione impegnata, etica e sostenibile radicata in tutta la Penisola. In totale, i ristoranti stellati presenti nella guida sono 395. Tra le 33 novità, sono 11 gli chef con età uguale o inferiore ai 35 anni. E tra i giovani talenti spicca lo chef Fabrizio Mellino, che a 33 anni festeggia oggi le tre Stelle del ristorante Quattro Passi, e Maicol Izzo, che a 31 anni vince il premio speciale Young Chef by Lavazza. Lombardia, Campania, Toscana e, per la prima volta, Umbria sono le regioni più premiate dalla guida Michelin Italia 2024.

I 13 ristoranti con 3 Stelle Come detto, i ristoranti con 3 Stelle Michelin, massimo riconoscimento, nel 2024 sono tredici: alle undici conferme si aggiungono due nuovi membri. I nuovi entrati nella lista sono Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico, nuova sede per il cuoco delle montagne, e Quattro passi a Nerano. Nell'Olimpo dei ristoranti che "valgono un viaggio", poi, si confermano tristellati: Villa Crespi a Orta San Giulio (Novara), Piazza Duomo ad Alba (Cuneo), Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo), Le Calandre a Rubano (Padova), Dal Pescatore a Canneto sull'Oglio (Mantova), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro (L'Aquila), Uliassi a Senigallia (Ancona) e Enrico Bartolini al Mudec a Milano.

Cinque nuovi ingressi tra i 2 Stelle Michelin Nella guida 2024, poi, ci sono cinque nuovi ingressi nella categoria dei 2 Stelle Michelin, ovvero i ristoranti che, durante un viaggio in automobile, valgono la deviazione. In tutto, i ristoranti 2 Stelle sono quaranta. Due ristoranti passano da zero a 2 Stelle: sono Verso a Milano, con in cucina i fratelli Mario e Remo Capitaneo, e La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti a Serralunga D'Alba (Cuneo), a pochi mesi dall'apertura all'interno dell'albergo Il Boscareto. Inoltre, entrano nella schiera dei due stelle Andrea Aprea a Milano, con lo chef campano d'origine e milanese di adozione già bi-stellato al ristorante Vun; George Restaurant a Napoli, con lo chef Domenico Candela nel roof garden del Grand Hotel Parker's. che ha dedicato il premio alla famiglia e a Napoli; ancora in Campania due stelle a Piazzetta Milù a Castellammare di Stabia, col talentuoso chef Maicol Izzo che riceve anche il Michelin Special Award Young Chef 2024, offerto da Lavazza.

I 26 ristoranti che conquistano 1 Stella

Nella Guida Michelin Italia 2024 sono 26 le nuove insegne che potranno vantare la stella Michelin. Tra queste c'è Bluh Furore in Costiera Amalfitana, con il superchef Enrico Bartolini che ne ha definito la linea gastronomica interpretata poi dallo chef Vincenzo Russo, classe 1995, che ha lavorato nella cucina di Antonino Cannavacciuolo. In crescita quest'anno i riconoscimenti a ristoranti guidati da chef donna: Casa Mazzucchelli a Sasso Marconi (Bologna), con la chef Aurora Mazzucchelli; Ada, con la chef Ada Stifani, a Perugia; Wood, di Armanda Eriksson, alle pendici del monte Cervino. Ecco l'elenco dei ristoranti che hanno ottenuto il riconoscimento di una stella Michelin: Alici ad Amalfi; Bluh Furore a Furore; Un piano nel Cielo a Praiano (Salerno); Casa Mazzucchelli a Sasso Marconi (Bologna); Orma Roma a Roma; Il Marin a Genova; Vignamare ad Andora (Savona); Contrada Bricconi a Oltressenda Alta (Bergamo); Horto a Milano; Il Fagiano a Fasano del Garda (Brescia); La Coldana a Lodi; sui generis a Saronno (Varese); Cortile Spirito Santo a Siracusa; Crocifisso a Noto (Siracusa); Votavota a Marina di Ragusa; Il Visibilio a Castelnuovo Berardenga (Siena); La Magnolia a Forte dei Marmi (Lucca); Osmosi a Montepulciano (Siena); Saporium Firenze a Firenze; Dolomieu a Madonna di Campiglio (Trento); Ada a Perugia; Elementi a Torgiano (Perugia); Une a Capodacqua (Perugia); Wood a Breuil Cervinia (Aosta); Nin a Brenzone sul Garda (Verona); Vite a Lancenigo (Treviso). In tutto, i ristoranti con 1 Stella nella guida 2024 sono 342.

I ristoranti premiati con la Stella verde Nella Guida Michelin Italia 2024 sono state assegnate 13 nuove stelle verdi, che portano a 58 il totale dei ristoranti con questo emblema che denota l'impegno per la sostenibilità sia in chiave economica che sociale e ambientale. Ecco l'elenco dei 13 riconoscimenti della "rossa" annunciati oggi al Teatro Grande di Brescia: Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico (Bolzano); Dal Pescatore di Nadia e Giovanni Santin, a Runate, Canneto (Mantova); Hyle a San Giovanni in Fiore (Cosenza); Oasis - Sapori antichi a Vallesaccarda (Avellino); Horto a Milano; Saporium Firenze a Firenze; Saporium a Chiusdino (Siena); Vespasia a Norcia (Perugia); Il Piastrino a Pennabili in Emilia Romagna; La Cerreta Osteria a Sassetta (Livorno); Coltivare a La Morra (Cuneo); Grow Restaurant ad Albiate in Lombardia; Radici a San Fermo della Battaglia (Como).

Il Premio Passion Dessert 2024 e altri premi Quest'anno, per la prima volta, è stato conferito il Premio Passion Dessert 2024, un riconoscimento ai ristoranti per l'alta qualità delle esperienze proposte attraverso i dolci ai propri clienti. Sul palco lo hanno ricevuto Riccardo Monco di Enoteca Pinchiorri a Firenze; Davide Guidara de I Tenerumi alle isole Eolie; Gian Piero Vivalda di Antica Corona Reale a Cervere (Cuneo); Francesco Marchese di Fre a Monforte d'Alba (Cuneo); Nicola Portinari di La Peca a Lonigo (Vicenza); Gaetano Trovato di Arnolfo a Colle Vel D'Elsa (Siena); Angelo Sabatelli di Sabatelli a Putignano (Bari); Matteo Metullio - Davide De Pra di Harry's Piccolo a Trieste. Il Michelin Special Award Sommelier, offerto dal Consorzio del vino Franciacorta, è stato assegnato a Marzio Lee Vallio del ristorante Esplanade a Desenzano del Garda (Brescia). Quello per il servizio di sala offerto da Intrecci-Alta formazione di sala è andato a Federica Gatto del ristorante Cetaria a Baronissi (Salerno). Michelin special award chef mentor, offerto da Blancpain, a Gaetano Trovato del ristorante Arnolfo a Colle di Val d'Elsa (Siena).