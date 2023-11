Mostre d'arte e musei gratis a Bologna da non perdere a novembre 2023

Diverse le mostre e gli appuntamenti in programma in questo mese di novembre a Bologna. (MOSTRE A MILANO - MOSTRE A NAPOLI - MOSTRE A ROMA - MOSTRE A FIRENZE)

Gli eventi

Musei gratis

Musei gratuiti domenica 5 novembre. Anche a Bologna la protagonista sarà la cultura con le visite si svolgono nei consueti orari di apertura con accesso su prenotazione dove previsto. Dalla Casa Morandi al Museo Tolomeo, pensando per il MAST, per il Museo Davia Bargellini, per il Museo Storico del Soldatino “Mario Massaccesi”.

Guercino nello studio

Fino all'11 febbraio 2024, alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, è allestita la mostra "Guercino nello studio". Curata da Barbara Ghelfi, Raffaella Morselli e dallo staff del museo, la mostra è incentrata sulla figura dell’artista e sulla complessa trama di relazioni che lo legarono ai suoi collaboratori e alla clientela, indagate anche alla luce di inedite testimonianze d’archivio.

L'industria del gioco in fotografia

Fino al 26 novembre è in programma "L'industria del gioco in fotografia". Questo è+ il tema del percorso fotografico di quest’anno ed è declinato in 12 mostre, di cui 11 personali e una collettiva, allestite in 10 sedi del centro storico e al MAST.