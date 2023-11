Mostre d'arte e musei gratis a Milano da non perdere a novembre 2023

Diverse le mostre visitabili in città in questo mese. Inoltre, il 5 novembre è la prima domenica e sono molti i musei che aprono gratuitamente

Fino al 3 marzo 2024 Palazzo Reale accoglie la mostra "Goya. La ribellione della ragione", un’occasione per scoprire l’intero percorso artistico del maestro spagnolo sviluppato in un lungo periodo storico, saturo di cambiamenti e di avvenimenti politici, sociali e ideologici che diedero inizio a una nuova era della Storia.

Gabriella Ciancimimo. Upside/Down

Fino al 12 gennaio 2024 Spazio Leonardo è lieto di presentare Upside/Down, mostra personale di Gabriella Ciancimino (1978, Palermo), artista che porta avanti una ricerca basata sulle relazioni e su una concezione dell'opera d'arte come momento d’incontro/confronto tra individui. Upside/Down riunisce un corpus di opere realizzate tra il 2020 ed il 2023 ed è concepito come un viaggio che si snoda lungo le pareti del “mondo aperto” di Spazio Leonardo.

Guido Harari. Incontri

Fino al 1° aprile 2024 il Comune di Milano e la Fabbrica del Vapore presentano la grande mostra antologica dedicata a Guido Harari, allestita in un suggestivo percorso espositivo nell’Ala Messina con più di 300 fotografie, oltre a filmati originali, proiezioni e incursioni musicali, un’audioguida per tutti e incontri con l’autore.

Vincent Van Gogh. Pittore Colto

Fino al 28 gennaio 2024, al Mudec, è in programma la mostra "Vincent Van Gogh. Pittore colto". Si tratta di una retrospettiva sul pittore olandese. La mostra, attraverso un percorso cronologico e tematico, propone una inedita lettura delle opere di Van Gogh sviluappando in particolare due temi di grande rilievo: il suo appassionato interesse per i libri, e dall’altro la fascinazione per il Giappone alimentata dall’amore per le stampe giapponesi, collezionate in gran numero.

Mostra di Sebastiao Salgado

La mostra "Amazônia" di Sebastião Salgado, visitabile fino al 19 novembre alla Fabbrica del Vapore di Milano, conduce il visitatore attraverso lo spettacolare ambiente della foresta amazzonica con gli affascinanti scatti del celebre fotografo brasiliano, impegnato negli ultimi anni a documentare la vegetazione e gli abitanti di un contesto paesaggistico che rischia sempre di più l'estinzione. L'esposizione conta oltre 200 fotografie.