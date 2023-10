Mostre d'arte e musei gratis a Roma da non perdere a novembre 2023

Molti gli appuntamenti da non perdere nella Capitale a partire dall'esposizione "Dal futurismo all'arte virtuale". E domenica 5 Novembre 2023 torna l’atteso appuntamento con i musei gratis

Fino al 14 gennaio 2024 presso La Vaccheria, lo spazio espositivo di Roma Capitale gestito dal Municipio IX Roma Eur, si potrà visitare la mostra "Dal futurismo all'arte virtuale". Con oltre 100 opere - da Balla a Calder, da Burri a Dalì, passando per Modigliani, Magritte, Manzoni, Fontana, Klein, Warhol, Niki de Saint Phalle, Lichtenstein, de Chirico e molti altri - la mostra si propone di ripercorrere le principali tappe della grande arte rivoluzionaria del ‘900.

Dal 13 ottobre alle Scuderie del Quirinale, a Roma, la grande mostra "Favoloso Calvino. Il mondo come opera d'arte. Carpaccio, de Chirico, Gnoli, Melotti e gli altri", curata da Mario Barenghi e inserita nel quadro del programma ufficiale delle celebrazioni del centenario della nascita di Italo Calvino (1923-1985).

Max Peiffer Watenphul. Dal Bauhaus all'Italia



La mostra "Max Peiffer Watenphul. Dal Bauhaus all'Italia" è visitabile al Museo Casa di Goethe fino al 10 marzo 2024: la retrospettiva, a cura di Gregor H.Lersch, ripercorre con 33 dipinti e 14 fotografie la persistenza delle idee del Bauhaus nel lavoro di pittura e fotografia dell'artista, seguendo il suo percorso dalla Germania (dove fu studente al Bauhaus di Weimar) all'Italia.

La mostra dei mattoncini lego più grande del mondo

Fino al 7 gennaio 2024, il Centro commerciale Leonardo di Fiumicino ospiterà la mostra di mattoncini Lego più grande d'Europa. Oltre 2.000 mq di spazio e 100 spettacolari modelli. La mostra si trova al primo piano del centro commerciale. Si potranno ammirare tantissime costruzioni uniche, figure a grandezza naturale, grandi edifici.

Musei gratis

Domenica 5 Novembre 2023 torna l’atteso appuntamento con i musei gratis a Roma. Chi si troverà nella Capitale non può lasciarsi scappare l’iniziativa dei “Musei Gratis” promossa dal Ministero della Cultura in tutte le città italiane. Dal Colosseo al Foro Romano Palatino, passando per i Musei capitolino o Galleria Borghese. Fino al Pantheon e alle Terme di Caracalla.