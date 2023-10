Mostre d'arte e musei gratis a Napoli da non perdere a novembre 2023

Sono diverse le mostre da non perdere a novembre nel capoluogo campano. Da "Manolo Valdes" ad "Anders Petersen". Senza dimenticare i musei gratis in questa prima domenica del mese, il 5 novembre

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) fino al 6 gennaio 2024 presenta, nel salone della Meridiana, una personale del maestro Manolo Valdès. Il celebre artista spagnolo esporrà per la prima volta a Napoli e nel Sud Italia. Per la particolarità della visione e dell’approccio creativo dell’artista, le opere di Valdés si sposano molto felicemente con gli spazi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Per questa prima domenica del mese, 5 novembre, sono diversi i musei gratis anche a Napoli e nel resto della Campania. Con la possibilità per famiglie e turisti di poter vistare le mostre in programma.

Anders Petersen

Con la mostra inedita “Napoli/Anders Petersen” la Spot home gallery di Napoli presenta, fino al 31 gennaio 2024, la personale di uno dei più importanti e influenti fotografi contemporanei. Il corpus di circa sessanta fotografie in bianco e nero, di medie e grandi dimensioni, esposto in mostra è stato realizzato dall’artista svedese nel 2022 durante un mese di residenza a Napoli a cura della galleria, tra maggio, ottobre e novembre.

Ara Starck Made in Cloister

La prima mostra di Ara Starck a Napoli è aperta al pubblico presso Made in Cloister fino al 20 gennaio 2024. Per questa avventura l'artista francese ha collaborato a stretto contatto con Paolo Gambardella che ha coordinato i vetrai e gli artigiani del legno napoletani, continuando la tradizione di Made in Cloister di sostenere gli artigiani locali attraverso il dialogo con l'arte internazionale.

Pasion Picasso

Fino al 14 gennaio 2024 con la mostra "Pasíon Picasso 1953-1973-2023. Quando l’Italia imparò a osservare il mondo in modo diverso" l’Archivio di Stato di Napoli – Ministero della Cultura, depositario dell’Archivio del senatore Eugenio Reale, vuole ricostruire, attingendo ai suoi documenti, la querelle di 80 anni fa offrendo una testimonianza preziosa delle temperie di quei giorni.

Van Gogh: The Immersive Experience

La grande mostra internazionale Van Gogh: the Immersive Experiencetorna a Napoli fino al 6 gennaio 2024, in una forma totalmente rinnovata, nella seicentesca Chiesa di San Potito, oggetto di importanti restauri, in via Salvatore Tommasi 1, per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale.