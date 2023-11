Mostre d'arte e musei gratis a Firenze da non perdere a novembre 2023

Diverse le mostre e gli appuntamenti in programma nel mese di novembre nel capoluogo E domenica 5 novembre, la prima del mese, musei gratis in città

Diverse le mostre e gli appuntamenti in programma in questo mese di novembre a Firenze .

Giovanni Ozzola. Senza te, senza nord, senza titolo

"Senza te, senza nord, senza titolo" è la mostra personale di Giovanni Ozzola (Firenze, 1982) visitabile fino al 28 gennaio 2024 negli spazi ex industriali di Manifattura Tabacchi, Associazione Arte Continua. Presenta opere che abbracciano più di dieci anni di produzione: sculture in ardesia, stampe su carta e opere video che danno vita a un’unica grande installazione da contemplare come una linea continua in cui si alternano luce e buio.

The Tilt of Time

Fino al 30 novembre "The Tilt of Time" è una mostra collettiva che esplora la natura multiforme del tempo attraverso le opere di Giulio Aldinucci, Fabrizio Ajello e Francesco D'Isa, Chiara Bettazzi, Alessandro Gandolfi, Jacopo Jenna, Namsal Siedlecki. Il progetto nasce in relazione alla mostra Anish Kapoor. Untrue Unreal a Palazzo Strozzi (7 ottobre 2023-4 febbraio 2024) e segna il terzo anno di collaborazione tra il Master in Curatorial Practice di IED Firenze e la Fondazione Palazzo Strozzi.

Caravaggio e la pittura del Seicento

Fino al 19 febbraio 2025 gli Uffizi aprono le otto sale al primo piano dell’ala di Levante con un nuovo allestimento, dedicato a Caravaggio e alla pittura seicentesca. Otto sale dai nomi suggestivi: Tra realtà e magia, Caravaggio e Artemisia, Caravaggio: La Medusa, Caravaggio: Il Bacco, Lume di notte, Rembrandt e Rubens, Galileo e i Medici, Epica Fiorentina.

Davide dall'Osso. Community

Fino all'8 Gennaio 2024 la 4° edizione della mostra diffusa intitolata “Community”: intende stimolare una riflessione collettiva su uno dei temi più attuali del nostro contemporaneo. Una nuova visione di comunità interrazziale, che sia in grado di confrontarsi con i limiti evidenti al modello del consumo, con la necessità di gestire le nostre risorse, la nuova vita del rifiuto.

Riviste. La cultura in Italia nel primo '900

Fino al 7 Gennaio 2024 alla Galleria degli Uffizi si può visitare la mostra “Riviste. La cultura in Italia nel primo ‘900”. Menti che hanno reso fecondo, con le riviste da loro stessi fondate e dirette, il dibattito intellettuale e politico del Paese nei decenni iniziali dello scorso secolo.