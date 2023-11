Pan dei morti morbido, la ricetta della nonna passo per passo

La ricetta

Il tempo di preparazione è di 20 minuti, come per la cottura. Per un totale di 40 minuti. Questi gli ingredienti (quantità per circa 15 biscotti): 250 grammi di farina 00; 300 grammi di savoiardi; 100 grammi biscotti secchi; 300 grammi di zucchero; 50 grammi di cacao amaro in polvere; 120 grammi di uvetta; 100 grammi di amaretti; 120 grammi di mandorle pelate; 120 grammi di fichi secchi; 6 albumi; 100 millilietri di vin santo; 1/2 cucchiaino di noce moscata; un cucchiaino di cannella in polvere; un cucchiaino di lievito per dolci; zucchero a velo per spolverare.