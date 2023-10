Pumpkin Spice Latte di Starbucks, la ricetta per farlo in casa

Si prepara unendo una purea di zucca ad una base fatta di latte e caffè. E’ una miscela di spezie (cannella, zenzero e noce moscata) squisitamente autunnale. E per renderlo ancora più goloso una bella spruzzata di panna montata

Protagonista di film e serie tv americane, la sua popolarità è cresciuta anche in Italia. La nuova star dei social è il pumpkin spice latte. Si tratta di una bevanda prettamente autunnale. A renderla particolarmente gustosa è la miscela di spezie con la quale viene impreziosita. Facilmente riproducibile a casa. Vediamo come si prepara.

4 cucchiai di polpa di zucca o zucca in barattolo

2/4 di cucchiaino di zenzero in polvere

1/4 di cucchiaino di cannella in polvere

La ricetta

Preparare lo sciroppo mescolando lo zucchero con l'acqua e portando ad ebollizione a fiamma bassa. Una volta che lo zucchero si è sciolto aggiungere le stecche di cannella, le spezie e la polpa di zucca continuando a mescolare sempre a fiamma bassa per 5 minuti; togliere dal fuoco e versare dentro un barattolo di vetro a chiusura ermetica, lasciar raffreddare e mettere in frigo; scaldare il latte portandolo quasi al punto di ebollizione e nel frattempo versare 2 cucchiai di sciroppo di zucca dentro ogni tazza grande; versare il caffè caldo e il latte quindi montare in modo da ottenere la schiuma; aggiungere, a piacere, panna montata e servire.