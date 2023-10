Halloween 2023, i 9 campi di zucche più belli d'Italia

A pochi giorni da Halloween torna l'appuntamento con il Pumpkin Patch, una tradizione che parte dagli Stati Uniti e si sta affermando anche in italia: si tratta della raccolta delle zucche che verranno poi intagliate e decorate in occasione della festa del 31 ottobre. Scopriamo allora quali sono i campi sparsi per tutta Italia dove vivere questa esperienza