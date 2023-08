Musei aperti e gratuiti a Roma: quali strutture si possono visitare

5/13 ©Ansa

Nella Sala VI della Pinacoteca, è possibile ammirare il dipinto Ritratto di Eleonora Gonzaga (1622), l’unico ritratto firmato e datato di Lucrina Fetti, una pittrice romana alla corte di Mantova. Nella Sala degli Arazzi del Palazzo dei Conservatori, è ancora in corso la mostra VRBS Roma, in cui è esposto, per la prima volta, un vetro dorato raffigurante la dea Roma, personificazione della città secondo l’iconografia diffusa, con l’elmo e la lancia, rinvenuto durante gli scavi per la realizzazione della stazione della Metro C